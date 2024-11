The Rock piensa que la gente debería poder cantar en los cines: «Pagaste el dinero de la entrada»

El mercado de la exhibición sufre pérdidas económicas año tras año, con lo que las salas no pueden permitirse poner todavía mas trabas a unos espectadores a los que cada vez le cuesta más acudir al patio de butacas. Por ello, se han ido normalizando poco a poco actitudes que distan mucho del decoro por los demás asistentes. Como llegar tarde cuando la proyección ya ha empezado o buscar el asiento con la linterna del móvil. Pero, ¿hasta qué punto el pagar una entrada valida ciertos comportamientos con el resto del público? Estas pregunta nace del debate por un nuevo movimiento viral promovido en Estados Unidos, donde la gente está comenzando a cantar en los pases de la recién estrenada película musical, Wicked. Una tendencia que, aunque puede ser molesta para el resto de presentes en la sala, acaba de ser validada ni más ni menos que por The Rock.

Dwayne Johnson se encuentra en plena promoción de Vaiana 2. Una secuela a la que regresa para volver a poner su voz al personaje de Maui. Como toda historia animada de Disney, la continuación vuelve a tener números musicales imperdibles y según las palabras de The Rock, los fans deberían poder expresar su disfrute como quieran. Sin embargo, dichas declaraciones han causado bastante consternación entre la cinefilia, donde abunda la opinión de que ese «disfrute personal» arruina la experiencia del resto del público y de cómo palabras como las del ex luchador de la WWE suponen un efecto reclamo bastante irresponsable. Sea como fuere, el efecto evento de estos fenómenos taquilleros ha pasado de ser unos estrenos donde la gente se caracterizaba de sus personajes favoritos a un espacio donde una buena parte de los espectadores no pueden evitar ni durante dos horas, querer ser los protagonistas de una experiencia colectiva, social y cultural como es la asistencia a la gran pantalla.

A The Rock le parece bien la tendencia

Las polémicas declaraciones de The Rock llegaron hace un par de días, cuando acudió a la premiere de Londres junto a la protagonista Auli’i Cravalho. Ambos repiten doblando a sus personajes en un proyecto que continua aquella primera historia estrenada hace ocho años. Vaiana recaudó en su momento unos 643 millones de dólares, pero no obstante no pudo hacer nada contra el triunfo de Zootrópolis, otra apuesta de la casa del ratón de aquel año.

Con su estreno programado para el próximo 29 de noviembre, Vaiana 2 pretende ser el último taquillazo que le quede al 2024, iniciando un mes de diciembre que no tiene a priori ningún otro reclamo internacional al nivel de esta propiedad intelectual. Por otro lado, a falta de las primeras críticas oficiales, existe una gran preocupación de los fans en torno a la calidad del filme, pues en un principio la historia fue concebida como una serie de televisión para Disney + en 2023. Al inicio del presente año se confirmó la transformación del proyecto inicial en un largometraje.

Pero volviendo a las declaraciones de la estrella de Hobbs & Shaw, The Rock fue muy claro con el sentimiento del público que desea cantas sus canciones favoritas en el cine:

«¡Canta! Pagaste el dinero que te costó ganar para comprar una entrada, fuiste a ver un musical y te encantó. Canta. Especialmente si te gusta la música, esa es la parte divertida», le contaba la estrella a la BBC News.

¿De qué trata ‘Vaiana 2’?

La sinopsis oficial de Vaiana 2 es la siguiente: «Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Vaiana (Cravalho) debe viajar a los lejanos mares de oceania y adentrarse en peligrosas aguas para vivir una nueva aventura. Sin embargo, en esta ocasión deberá reunir a toda una tripulación, donde por supuesto también contará con Maui (Johnson), el poderoso semidiós que ya la ayudó en su anterior misión de salvar su aldea». Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Rosa Matafeo, David Fane, Rachel House y Alan Tudyk completan el casting de voces.

The Rock se ha visto inmerso en varias polémicas con motivo del rodaje de Red One. Pero este blockbuster navideño ha logrado unos buenos números en la taquilla, consiguiendo acumular por el momento 118 millones de dólares en el box office. Unas cifras fantásticas teniendo en cuenta que Amazon MGM tenía pensado estrenarla directamente en Prime Video. Controversias aparte, Johnson tendrá una gran presencia mediática en 2025 y un 2026, gracias a varios estrenos. El primero de ellos, su regreso a Fast X: Parte 2 y el segundo, el biopic de A24 dirigido por Ben Safdie: The Smashing Machine. dentro de dos años lo veremos actuar como un Maui de carne y hueso en el live action de Vaiana y en Jumanji 4.