‘Wicked’ llena de magia a las salas: es el mejor estreno cinematográfico para un musical

El estreno de Wicked una semana después de Gladiator II, pronosticaba un efecto similar a lo vivido hace dos veranos con «Barbenheimer». Y aunque la adaptación de Broadway y la secuela romana no han logrado los números de Barbie y Oppenheimer, cualquier fin de semana con dos películas que superan los 50 millones en la taquilla es motivo de celebración. En Estados Unidos y Canadá, el estreno combinado de los esperados filmes acumula 169 millones de dólares, representando más del 80% de la facturación recaudada de forma general por la oferta de largometrajes. Pero el triunfo de la primera parte de esta mágica historia protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande va mucho más allá de su comparativa con el péplum de Ridley Scott. Wicked es el mejor estreno de un musical en la historia del celuloide.

fidad del material original que nace como una precuela de El mago de Oz, Wicked ha conseguido 221 millones de dólares en el box office mundial. Unas cifras esperanzadoras en un año en el que la exhibición ha sufrido fracasos comerciales de la talla de El especialista, Furiosa o Joker: Folie à Deux y donde en términos generales, la taquilla ha caido un 11% en comparación al mismo periodo del pasado 2023. Los pronósticos iniciales eran de unos 80 millones en el territorio estadounidense, sin embargo los fans de la propiedad intelectual han acudido con actitud fidedigna a la inauguración de una historia que culminará con la llegada a las salas de Wicked: Parte Dos el 21 de noviembre de 2025. En el aspecto menos halagador del presente rédito económico inicial se encuentra el abultado presupuesto manejado por ambos blockbusters. Gladiator II le ha costado a Paramount Pictures entre 250 y 300 millones de dólares, mientras que La suma de las dos partes de Wicked suponen una partida presupuestaria de otros 300 millones para Universal Pictures.

¿De qué trata ‘Wicked’?

La sinopsis oficial de Wicked: «Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la historia se centra en los acontecimientos que suceden en el primer acto del musical. Elphaba (Erivo) es una joven incomprendida por su inusual color verde que todavía no ha descubierto su verdadero poder, mientras que Linda (Grande) es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición, sin todavía conocer cuál es su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad de Shiz y, a pesar de sus diferencias, terminan forjando una inesperada amistad. Las aventuras de ambas en Oz terminarán llevándolas hacia sus destinos como la Bruja Buena y la Malvada Bruja del Oeste».

A Erivo y Grande, le acompañan en el reparto Jonathan Bailey (los Bridgerton), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), Jeff Goldblum (La mosca),Ethan Slater (Lost on a Mountain in Maine), la debutante Marissa Bode y Bronwyn James (Slow Horses). Por si los grandes resultados de la taquilla no fuesen suficientes, Wicked logró obtener grandes reseñas por parte de la prensa especializada, confirmándola como un espectáculo audiovisual digno de disfrutar en el patio de butacas y entrando de lleno en la carrera de los próximos Premios Oscar. Jon M. Chu estrenará la segunda parte justo el próximo año, coincidiendo nuevamente con estas fechas antesala de la navidad.

Una taquilla de superproducciones

En la cartelera estadounidense, siguiendo la estela de Wicked y Gladiator II, encontramos a otra superproducción: Red One. El filme de acción navideño de Amazon lleva acumulados 52 millones de dólares, gracias en parte al reclamo de tener un reparto protagonizado por Dwayne Johnson y Chris Evans. Completan la lista y el Top 10 general otras cintas como Venom: El último baile (133 millones), Robot salvaje (140 millones) y Smile 2, de acuerdo a los datos compartidos por Box Office Mojo.

En España, el binomio llamado «Gliked» (el nombre se construye a partir del nombre de Gladiator II y Wicked) también domina en la cartelera. No obstante, los buenos resultados de estos fenómenos representan casos aislados al igual que sucede en el mercado internacional. Comparada con el 2023 y el 2019, la recaudación en la cartelera española ha disminuido un 10’3% y un 23’2%. Situación generalmente alarmante si tenemos en cuenta que este año, España ha tenido grandes mercados en la exhibición como el desempeño de Del revés 2 (45 millones de euros), Deadpool y Lobezno (23 millones de euros) o Padre no hay más que uno 4 (13 millones de euros). Eso sí, se espera un probable bajada de interés en ambas, si el estreno de Vaiana 2 la próxima semana cumple los pronósticos que la sitúan como el último gran taquillazo del año.