Ariana Grande cambia su voz durante una entrevista y sus fans no tardan en reaccionar

Ariana Grande se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera musical. Tras regresar a la industria de la música de la mano de un nuevo proyecto discográfico, la artista ha dejado claro que es una mujer que nunca se niega a aceptar un reto. De hecho, ahora se encuentra también promocionando su próximo proyecto como actriz: la adaptación de la obra de teatro Wicked.

Viviendo días de no parar, la cantante ha podido hacer un hueco en su apretada agenda para poder participar en el podcast Podcrushed. Un encuentro donde Grande ha tenido la oportunidad de hablar de diversos temas, entre ellos, de su pasado como actriz de series televisivas. Pero, sus palabras no han sido lo único que han revolucionado las redes sociales.

Durante la entrevista, la artista habló sobre cómo había sido trabajar con su coprotagonista, Cynthia Erivo. «Creo que hay algo en estos papeles en los que eres tan diferente del otro que nunca sabes cómo puede ir. Estás compartiendo esta experiencia a lo grande», dijo con emoción. Pero, no fueron sus palabras lo que llamó la atención del público, sino la repentina alteración de su voz de un segundo a otro.

Ariana Grande pasa de utilizar un tono grave a uno mucho más agudo. Una acción que ha desconcertado mucho a todos, por lo que no ha tardado mucho en viralizarse en redes sociales. «Algún fan que me explique por qué hace esto», escribió una usuaria de X (plataforma anteriormente conocida como Twitter) en dicho momento de la entrevista.

THE SWITCH IN THE VOICE PLEASE HELP ME😭😭😭 pic.twitter.com/hnaPNbmOEB

— coco (@lovintbaby) June 17, 2024