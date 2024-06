Ariana Grande sorprende con una reflexión sobre su infancia en televisión: «Si fuese mi hija…»

Ariana Grande se encuentra en una de las etapas artísticas más personales de toda su carrera. Recientemente, la artista de casi 31 años se presentó como invitada en el podcast de Penn Badgley. Un encuentro donde se abrió como nunca antes y habló de su pasado como actriz de televisión, entre otros temas.

Como los seguidores de la artista sabrán, la joven protagonizó varias series para la factoría de Nickelodeon, la cuales fueron producidas por el polémico Dan Schneider. Cabe recordar que este hombre ha sido acusado de abusos por parte de varios actores de sus producciones más conocidas, entre ellas, Zoey 101 o Victorious. Por ello, sus palabras no iban a dejar indiferente a nadie.

Ariana Grande reflexionó sobre sus primeros años en la industria del entreteniendo y confesó que le gustaría que hubiesen algunos cambios. «Nos sentimos muy privilegiados por haber sido parte de este proyecto que fue tan importante en las vidas de algunos niños», comenzó explicando.

«Creo que estamos volviendo a procesar nuestra relación con la serie. Hablando específicamente de nuestro show, creo que pensábamos que el humor utilizado era lo que nos diferenciaba», agregó contundentemente. Lejos de concluir ahí sus declaraciones, la intérprete de thank you next continuó abordando el tema.

«Creo que todo pasó muy rápido. Ahora, mirando algunos clips pienso: ‘Ugh, ¿de verdad?’. Pienso en qué pasaría si fuese mi hija…», confiesa con preocupación. Asimismo, señala que cada episodio de la serie fue supervisado y aprobado por 45 adultos, por lo que «está sorprendida».

Asimismo, como actriz profesional, ha señalado que los pequeños actores necesitan ser protegidos. «Se debe crear un ambiente más seguro si los niños van a actuar. Creo que deberían tener asistencia psicológica y que los padres puedan estar en el lugar que ellos quieran», destaca con sinceridad.

«El nivel de exposición al que te enfrentas al estar en televisión o al hacer música con un gran sello discográfico, debería existir una cláusula que indique que la terapia es obligatoria dos o tres veces por semana.Mucha gente no tiene el apoyo que necesita para sobrevivir a actuar a ese nivel con esa edad y también para poder gestionar algunos de los temas que los supervivientes han contado», agrega.

Ariana Grande se sincera sobre el caso de Dan Schneider

Por consiguiente, y respecto a la polémica de Dan Schneider, Ariana Grande fue sincera. «No hay palabras para expresar lo que siento sobre eso», confesó. «Lo devastador que es escuchar sus historias. Por mi parte estoy procesando mis vivencias y estoy muy feliz de que esta conversación esté sucediendo aquí y en el mundo», manifiesta.

«Si le preguntas a alguien que trabaje si ha tenido que soportar a un jefe con gran ego y mal temperamento. O si han sido abusados sexualmente o acosados… Está en todos lados y pasa a todas horas», deja claro. Un discurso con el que la estadounidense se ha ganado el aplauso de todos en redes sociales.