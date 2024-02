Ariana Grande sorprende con una inesperada pista sobre ‘Eternal sunshine’, su próximo álbum

El nuevo álbum de Ariana Grande está a punto de salir a la luz el próximo 8 de marzo. Será su nuevo álbum desde el pasado año 2020 con último disco Positions, después del cual se tomó un descanso del estudio para colocarse delante de las cámaras en su último proyecto como actriz con Wicked, su nueva película que saldrá el próximo 27 de noviembre.

Eternal sunshine es el disco más esperado por los fans de la cantante, ya que ha estado cuatro años sin sacar disco ni música nueva. De momento, para amenizar la espera a sus fans, la artista ha publicado un nuevo single que forma parte de este nuevo álbum: yes, and? Un tema de lo más animado que llegó en los primeros días de lanzamiento al puesto más alto de las listas de éxitos.

La cantante publicó con el anuncio del single la portada de su álbum, pero ahora está publicando más fotografías que forman parte del proyecto, como esta última en la que podemos verla con su coleta rubia tan característica abrazándose a sí misma. Sus fans han querido analizar este gesto y especulan que puede significar que es ella misma su mayor apoyo.

Otro detalle que ha llamado la atención en esta fotografía es que se puede ver claramente el tatuaje que tiene la cantante en la nuca que reza: «mille tenders», «mucha ternura» en castellano. Esta frase hace un guiño a la película Desayuno con Diamantes, que nos desvela alguna que otra pista sobre lo que esperar de este nuevo álbum. Aún se desconoce si la cantante publicará otro single antes del lanzamiento el próximo 8 de marzo.

Otras pistas que ha lanzado la cantante

A pocos días de que Ariana Grande anunciara el nuevo single, fue fotografiada con una sudadera en la que se puede leer «yes, and?». Este guiño recordó a un movimiento que hizo para el anuncio de uno de los singles de su séptimo álbum de estudio, no tears left to cry. Y es que la cantante publicó una foto con el título del que sería su nuevo single, aunque los fans aún no conocían este dato.

Este gesto del pasado 2023 trasladó a los fans al pasado, por lo que comenzaron los rumores de que «yes, and?» podría ser el título del nuevo disco o de un single. Pocos días más tarde llegaría el anuncio del sencillo que ha causado sensación entre los seguidores de la artista.

Ariana Grande reaparece con una sudadera (y sorprendentemente se le ven las manos) en la que se lee “yes, and?”.

— The Rubiew (@therubiew) January 4, 2024

Y es que los fans se esperaban que anunciaría algo de música nueva pronto, ya que en el pasado mes de diciembre publicó algunas fotos en el estudio de grabación que decían «nos vemos el año que viene». Lo que no esperaban sus seguidores era que el anuncio llegase tan pronto y que volviese con un nuevo álbum bajo el brazo este 2024.