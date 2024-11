‘Joker: Folie à Deux’ ya tiene fecha de estreno en el streaming: ¿en qué plataforma estará disponible?

Aunque la competencia por las decepciones cinematográficas anuales estaba siendo pareja, el estreno de Joker: Folie à Deux el pasado mes de octubre despejó cualquier duda. El regreso de Joaquin Phoenix al papel que le valió el Oscar en 2020 ha sido el gran fracaso (lo mires por donde lo mires) del presente año. Un musical invalidado por la crítica desde su preestreno en el Festival de Cine de Venecia y detestado por el público en las salas, convirtiéndose en un meme en forma de pozo económico para Warner Bros. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, la cinta dirigida por Todd Phillips sólo logró igualar la partida presupuestaria inicial, generando unas pérdidas de 250 millones para las arcas de la major. Pero ahora, el filme podría encontrar en el streaming la validación de unos espectadores que ya no tendrán la barrera de tener que asistir a las salas para ver la película.

No será la primera (ni será la última) producción con un éxito atronador en el terreno de las plataformas, tras una debacle en el box office. El nuevo paradigma en el consumo audiovisual mantiene que los suscriptores no se comportan de la misma forma frente a una proyección en la gran pantalla que observando los catálogos de Netflix y compañía. Por lo cual, la curiosidad podría ser un aliciente en su estreno definitivo, programado muy cerca de las navidades. Fecha de estreno donde las visualizaciones en el abanico de contenidos de dichas marcas aumenta considerablemente. Eso sí, luego habría que ver la tasa de abandono conseguida por la arriesgada propuesta de la que Phoenix renegaba ya en la propia promoción. Pero ¿En qué plataforma podremos verla y desde que día estará disponible para sus suscriptores?

La plataforma para ver ‘Joker: Folie à Deux’

Joker: Folie à Deux está actualmente disponible bajo alquiler en las plataformas de Google Play, Apple TV + y Prime Video. Sin embargo, a partir del próximo 13 de diciembre se estrenará completamente gratis en el catálogo de Max. Hogar por otra parte, de la mayoría de los productos relacionados con la licencia creativa de DC.

Con una duración de poco más de dos horas, a la presencia del siempre imponente Phoenix debemos sumar la aparición de su coprotagonista, una Lady Gaga que da vida a Harley Quinn, la contrapartida femenina del payaso criminal. El elenco termina de formalizarse con Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawtey, Bill Smitrovich, Jacob Lofland, Leigh Gill, Steve Coogan, Zazie Beetz y Ken Leung.

El argumento se sitúa dos años después de los eventos que tuvieron lugar en la primera película: «Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera del juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no sólo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él».

Una secuela llena de polémicas

A pesar de la victoria en Venecia de su antecesora y de los más de 1000 millones de dólares que esta consiguió en la taquilla, Joker: Folie à Deux se presentó como una ambiciosa y profundamente autoral continuación que no respondía ni por asomo, a las necesidades comerciales de un título mainstream. Mucho menos de una apuesta arriesgada, con la necesidad de superar los 500 millones para no ser un fracaso. Ser un musical no le ayudó demasiado, pues es bien sabido la reticencia a nivel de asistencia a las salas que planea siempre sobre el género. Más allá de eso, a la secuela le siguieron varias polémicas que no ayudaron a la promoción a nivel de marketing.

La primera de las polémicas tiene que ver con la propia existencia de la secuela. Innecesaria a todos los niveles para todo el conjunto de fans. Después llegó la disparidad de sueldos entre Phoenix, quien se llevó 20 millones de dólares y Gaga, con 12 millones para su bolsillo. Pero sobre todo, la mayoría de las reticencias y respuestas negativas rodearon tanto al actor de Señales como al realizador. Una de ellas fue la noticia que confirmaba que Phoenix venía de dejar tirado al equipo de la nueva película que iba a dirigir Todd Haynes y después, por las palabras de Phillips, el cual aparentemente había decidido reescribir el guion con las ideas que Phoenix iba proponiendo sobre la marcha.

Por último, los fans del personaje quedaron un tanto desolados por el maltrato conferido a la propiedad intelectual de DC. La mayoría de ellos argumentan que Phillips ha utilizado el nombre y la IP para hacer algo que perfectamente, se podía haber llamado de otra manera.