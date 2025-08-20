Esto es lo que pasa si metes el código 46576 en Netflix

Uno de los grandes problemas de los usuarios de las plataformas de streaming es encontrar en sus catálogos lo que quieren ver en ese momento. Hay que tener en cuenta de que lo que ven es solo una parte del catálogo que elige la propia plataforma en función de factores como su ubicación, su historial de visualización y las preferencias del usuario. Por ejemplo, Netflix cuenta con un catálogo enorme de series, documentales y películas y organiza temáticamente el contenido para que sus usuarios puedan buscar el título que quieren ver. Además de esta forma de buscar lo que queremos ver, también hace unos años se descubrió que Netflix tiene unos códigos ocultos que se han vuelto hoy en día populares y permiten el acceso directo a contenidos específicos. Una forma más práctica de navegar por los contenidos de Netflix, que nos permite acceder a determinadas categorías que no aparecen en la navegación tradicional.

Aunque no es fácil encontrar estos números desconocidos, ya que no se crearon para que los consultasen directamente por los usuarios, pueden resultar muy prácticos para encontrar los contenidos que queremos ver. ¿A qué nos permite acceder el 46576? Gracias a esta combinación de números se pueden ver películas de acción clásicas. Por lo tanto, si estás buscando una película de este género y no encuentras ninguna por el método tradicional, puedes intentarlo a través de este código oculto. Una forma práctica y directa para encontrar los contenidos que te pueden interesar ver en Netflix.

Hay que tener en cuenta que estos códigos ocultos son secuencias numéricas que permiten acceder a categorías y subcategorías específicas del catálogo de la plataforma Netflix que no siempre están disponibles a través de la navegación estándar. ¿En qué se basan? En el sistema de categorización interna de Netflix, que utiliza etiquetas numéricas para clasificar contenido en miles de subgéneros.

Los demás códigos ocultos de Netflix

Además de este código, hay otros muchos que si se ingresan en la barra de búsqueda que te pueden ayudar a buscar este verano el contenido que quieras ver. Para buscar documentales solo tienes que marcar el número 6839 y para acceder a series de televisión el 83. En cuanto a los géneros pueden ser útiles los siguientes números: Si quieres ver series de acción y aventuras tienes que poner en la barra de búsqueda el 1365, comedias en el 6548, dramas en el 5763, terror en el 8711 y ciencia ficción fantástica en el 1492.

En cuanto las películas si buscas cintas clásicas, las puedes encontrar en el 31574, románticas en el 8883, familiares y para niños en el 783, de suspense o thrillers en el 8933, comedias románticas en el 5475, westerns en el 7700, divertidos monólogos de humor en el 11559, cine experimental en el 11079, películas musicales en el 13335 y sobre cómics y superhéroes en el 10118.

El código 5800 es uno de los más populares ya que muestra una selección de películas románticas sensuales o con contenido para adultos. Por ejemplo, selecciona cintas tan conocidas como Amor y otras drogas, El otro lado de la cama, Un auténtico caballero, Sin aliento o El amante de Lady Chatterley, entre otros.

Además, si te gustan otros géneros más alternativos como el anime puedes utilizar el código oculto 7424 y para adultos el 11881, documentales sobre crímenes reales con el 9875, ciencia ficción de culto en el 4734, películas dramáticas biográficas 3179, películas dramáticas sobre el mundo del espectáculo 5012 y dramas basados en libros con el 4961. Aunque estos son los códigos más conocidos, debes tener en cuenta que en Netflix hay muchos más que te ayudarán a buscar en su amplio catálogo el contenido que estás buscando en la plataforma de streaming.

¿Cómo acceder a estos códigos ocultos?

Para acceder a la plataforma de streaming gracias a estos códigos ocultos tienes que introducir la URL netflix.com/browse/genre/ seguida del código numérico en la barra de direcciones del navegador o en la barra de búsqueda de la aplicación de Netflix. Por ejemplo, si quieres acceder al código oculto 46576 para ver películas de acción clásicas, tienes que introducir la URL y rápidamente podrás ver este contenido.

Gracias a la búsqueda habitual o a este sistema de códigos ocultos los usuarios de la plataforma de streaming logran encontrar contenidos que han pasado durante tiempo desapercibidos en la plataforma. Por ejemplo, esta semana la película La noche siempre llega dirigida por Benjamin Caron y protagonizada por la conocida actriz Vanessa Kirby, a la que hemos visto en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, se ha convertido en la más vista de la plataforma de streaming. Esta desconocida cinta ha logrado destronar a dos de los grandes éxitos del verano la película de animación Las guerreras K-Pop y la comedia romántica Mi año en Oxford.