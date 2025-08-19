La serie del creador de ‘La casa de papel’ que tienes que ver está en Netflix y tiene 10 episodios

Aunque el catálogo de Netflix es enorme, seguro que en alguna ocasión has estado buscando una serie interesante para pasar la tarde y no has sido capaz de encontrar ninguna. Por eso te vamos a recomendar White Lines, una serie española original de Netflix de Álex Pina, el creador de éxitos como La casa de papel, Sky Rojo o Vis a Vis, que se estrenó en la plataforma de streaming en mayo de 2020. La trama de esta serie de intriga y suspense se centra en cómo veinte años después de la desaparición de un DJ, aparece el cuerpo en el desierto de Almería. Su hermana Zoe decide trasladarse a Ibiza para formar parte de una investigación que pretende descubrir qué le pasó e intentar reconstruir sus últimas horas de vida. ¿Qué le pasó a su hermano? ¿Por qué han encontrado su cuerpo en Almería cuando había desapareció en Ibiza? Zoe y el equipo de investigadores intentarán contestar a estas dos preguntas.

La serie White Lines ha sido dirigida por Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way y, aunque está protagonizada por actores españoles como Juan Diego Botto o Marta Milans ha sido rodada totalmente en inglés. Esta ficción contó con el propio Álex Pina y Cristina López como productores ejecutivos por parte de Vancouver y con Andy Harries y Sharon Hughff por parte de Left Bank. Cuenta con solo 10 episodios de unos 50 minutos de duración cada uno. White Lines es una serie cuya intriga te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en tensión hasta el final. Una ficción perfecta para entretenerse estos días calurosos de agosto.

White Lines se ha rodado en el tranquilo Manchester y en las discotecas, las playas y los lugares de ocio de la bulliciosa isla de Ibiza. Si Álex Pina se sumerge en Sky Rojo en el oscuro mundo de la prostitución y la trata de blancas, en esta serie se intenta descubrir el peligroso ambiente de la droga y las discotecas de Ibiza al que llegan muchas personas como el protagonista con el sueño de alcanzar la fama.

¿Qué sucede en la serie de Netflix White Lines?

El DJ británico Alex Colllins se marchó hace veinte años de Manchester para encontrar el éxito en la isla de Ibiza. Pero este joven desapareció y ahora dos décadas después su cuerpo ha aparecido en un avanzado estado de descomposición en el desierto de Almería. Su hermana Zoe que se encuentra en Manchester decide trasladarse a Ibiza para unirse al equipo de investigación que quiere intentar descubrir qué le pasó a su hermano y reconstruir sus últimas horas de vida.

En Ibiza Zoe descubrirá el peligroso mundo de las discotecas y las drogas en el que se movía su hermano. Según la sinopsis oficial de la serie Zoe se adentrará en un mundo fascinante de «música dance, yates, mentiras y secretos» que le llevarán a «descubrir el lado más oscuro de su propio carácter en un lugar donde la gente vive la vida al límite».

Zoe, que no tiene ninguna experiencia en este tipo de investigaciones y disfrutaba de su tranquila vida en Manchester, intentará descubrir con la ayuda del equipo en qué se metió su hermano para acabar su vida de esa terrible forma. Zoe descubrirá ese complejo y violento ambiente y el poder de los Calafat, una familia que controla los negocios locales. Zoe también tendrá que enfrentarse a toda la depresión, la rabia y la tristeza que ha supuesto para ella la desaparición y la muerte de su hermano.

El reparto de esta serie de intriga

La protagonista de White Lines es la actriz Laura Haddock (Guardianes de la Galaxia) que da vida a Zoe Walker, la hermana de Axel Collins el DJ desparecido, papel interpretado por Tom Rhys Harries (Britannia). Además, tienen un papel de peso en esta ficción los actores Nuno Lopes que da vida al personaje de Boxer y Marta Milans al de Kika Calafat.

En el reparto de esta serie de intriga están también los actores Zoe Mulheims como joven Kika Calafat, Laurence Fox como David, Daniel Mays como Marcus, Angela Griffin como Anna, Juan Diego Botto como Oriol Calafat, Pedro Casablanc como Andreu Calafat, Belén López como Conchita Calafat, Francis Magee como Clint Collins, Barry Ward como Mike Collins, Tom Rhys Harries como Axel Collins y Maggie O’Neill como Yoana, entre otros muchos.

La serie White Lines en su momento contó con varias críticas, ya que para algunos quizás es demasiado larga o la interpretación de algunos actores es poco convincente. Pero, ahora cinco años después de su estreno se puede ver como una ficción interesante de intriga que se centra en la desaparición de un DJ y que nos enseña cómo funciona el mundo de las discotecas y las drogas en la isla de Ibiza.