7 series a seguir en 2026: del mundo de ‘Juego de Tronos’ al próximo proyecto internacional de Javier Bardem

Quedan pocas horas para despedirnos del 2025 y como suele ser habitual, los amantes del audiovisual ya han creado todo un calendario con los estrenos más llamativos que llegarán al streaming en el próximo año. Las salas de cine tendrán producciones superheroicas como Vengadores: Doomsday, pero también proyectos relevantes a la altura de La odisea de Christopher Nolan. No obstante ¿qué pasa con la pequeña pantalla? ¿cuáles son las series más esperadas que llegarán en 2026? Seriéfilos, agarrad papel y boli y apuntad; los siguientes siete seriales van a marcar tendencia en los próximos meses.

Las series más esperadas que se estrenarán en 2026

1-‘Margo tiene problemas de dinero’

Creada por David E. Kelley, responsable de Big Little Lies y The Undoing, Margo tiene problemas de dinero es un drama que concentra a un elenco repleto de talento. Desde su protagonista Elle Fanning, pasando por Michelle Pfeiffer y Nick Offerman, hasta Nicole Kidman. La trama parte de la novela de Rufi Thorpe, la cual nos presenta a una joven que después de abandonar sus estudios universitarios, aspira a ser escritora. ¿El principal problema? Es una madre soltera de apenas 20 años.

Plataforma: Apple TV

Fecha de estreno: 15 de abril

2-‘El caballero de los siete reinos’

La casa del dragón todavía no ha estrenado su tercera temporada, pero Poniente tiene muchas historias que ofrecer. Una de ellas recae precisamente, en las aventuras de las novelas de Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg. Un cambio de tono para la franquicia, la cual en esta ocasión se alejará bastante de la oscuridad latente de la serie principal.

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 19 de enero

3-‘Blade Runner 2099’

Bajo la supervisión de Ridley Scott, la franquicia de los replicantes y los «Blade Runner» tendrá un nuevo capítulo. En el formato de miniserie y con la dirección de Jonathan van Tulleken (Misfits, Shôgun). Tendrá como protagonistas a Hunter Schafer, Lewis Gribben, Tom Burke, Dimitri Abold y Michelle Yeoh. Como se puede intuir por su título, la nueva adaptación de la obra de Phillip K. Dick tendrá lugar cincuenta años después de los eventos de la película Blade Runner 2049.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha confirmada

4-‘Aquel’

En nuestra selección de series a tener en cuenta en 2026, no podía faltar un ejemplo de ficción patria. Aquel es una serie biográfica que narra durante ocho episodios, cinco décadas de la vida del cantante Raphael.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: Todavía no tiene una fecha de estreno confirmada

5-‘Neuromancer’

Partiendo el libro homónimo de William Gibson, el cual sirvió de punto de partida para el subgénero cyberpunk, Neuromancer es un thriller futurista que tiene como protagonista a un hacker informático que es contratado por una misteriosa inteligencia artificial para realizar un atraco. Con 10 episodios, está protagonizada por Callum Turner.

Plataforma: Apple TV

Fecha de estreno: Todavía no tiene una fecha de estreno confirmada

6-‘Ardora’

Los creadores de Rapa y La canción regresan al thriller en clave judicial para contarnos, un drama criminal que se centra en el terreno de los abogados, los jueces y las fuerzas de seguridad. Ardora está protagonizada por Javier Gutiérrez y Carolina Yuste.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: Todavía no tiene una fecha de estreno confirmada

7-‘El cabo del miedo’

Los cinéfilos ya tenían dos producciones fantásticas basadas en la obra de John D. MacDonald; El cabo del terror (1962) y El cabo del miedo (1991). Ahora, la historia dará el salto al terreno de la miniserie, bajo la producción de Steven Spielberg y Martin Scorsese. Para ello, el elenco principal está plagado de estrellas. Destacando por encima del resto, Javier Bardem. El actor español asumirá el rol del malvado Max Cady, el papel que anteriormente encarnaron Robert Mitchum y Robert De Niro.