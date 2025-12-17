No puedes empezar 2026 sin ver la mejor serie de Netflix según la crítica 2025

En menos de dos semanas se cerrará el presente año y con él, terminaremos un ciclo audiovisual en el que las ficciones seriadas han superado con creces, lo visto en la gran pantalla. Porque aunque Una batalla tras otra o Valor sentimental suponen ejemplos perfectos de evidente calidad cinematográfica, el conjunto de estreno del streaming ha subido el nivel, generando un atípico desequilibrio que ha terminado inclinando la balanza hacia el lado de las plataformas. Por eso, en plena recta final del calendario no podemos dejar de volver a recomendar la mejor serie que Netflix ha creado en 2025. No, no nos referimos a Animal ni a Érase una vez el Oeste, sino a la brillante y viral, Adolescencia.

Estrenada el ya lejano 13 de marzo, la ficción creada por Philip Barantini fue un fenómeno desde su llegada al catálogo del estudio californiano. Su premisa artística y/o narrativa partía de una configuración espectacular: cada uno de sus episodios estaba rodado en plano secuencia. Así, sin cortes y en crudo. Enlazando esa puesta en escena perfectamente coreografiada con el visceral cultivo de violencia infantil latente de su historia. Punto de partida engrandecido por supuesto, gracias a un acertado casting de actores que tiene como rostros principales al jovencísimo Owen Cooper y a un Stephen Graham que tuvo la idea original del proyecto, partiendo de varios casos reales y traumáticos sucedidos en gran Bretaña.

La prensa especializada pronto la erigió como la mejor serie de Netflix en 2025. Hecho corroborado por sus seis premios Emmy, incluyendo el de mejor miniserie y de las futuras cinco nominaciones a los Globos de Oro. La crítica y los premios estaban ya a su servicio y por si este reconocimiento no fuese suficiente, también supuso un hito de audiencia para la compañía. El oscuro retrato de la maldad y la inocencia logró aunar en su primera semana, 24 millones de visualizaciones. Hoy, Adolescencia ocupa el segundo puesto en el Top 10 de las series más vistas (habla inglesa) de la historia de Netflix, acumulando 142 millones de visualizaciones.

La mejor serie de Netflix en 2025

La trama de Adolescencia se centra en Jamie Miller (Cooper), un joven de 13 años que es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase, poniendo patas arriba el mundo de su familia. Los cargos contra el menor, obligan al padre de la familia (Graham) a enfrentarse a los peores pensamientos que puede tener cualquier padre…¿es realmente su hijo un asesino?

Completando el casting encontramos a Christine Tremarco, Ashley Walters, Erin Doherty, Amelie Pease, Faye marsay, Mark tanley, Jo Hartley, Austin Haynes y Claudius Peters, entre otros. Sus cuatro episodios de una hora aproximada de duración cada uno, le permiten a Adolescencia un producto maratoniano, perfecto para todos aquellos despistados que todavía a día de hoy, no han visto la célebre serie del responsable de Hierve.

La crítica se deshace en elogios

Adolescencia es la mejor serie de Netflix en 2025 y eso, la sitúa igualmente en el centro de la conversación de ser el mejor relato de la pequeña pantalla de este año. Con un 97% de reseñas positivas, el trabajo de su equipo es el proyecto serial mejor valorado de la televisión, manteniendo una nota medis de 7,6 sobre 10 en webs como Filmaffinity.