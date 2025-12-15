Primer avance de los últimos capítulos de ‘Stranger Things 5’: «Si tú mueres, yo muero»

Estas Navidades, mientras los cinéfilos se regodean con sus listas de comfort movies temáticas, los amantes de las series tiene un único objetivo en mente: poder ver por fin, los últimos capítulos de Stranger Things. La serie creada por los hermanos Duffer está a punto de llegar a su desenlace y tras cinco temporadas, los acólitos ya especulan con decenas de teorías sobre el punto y final de la propiedad intelectual más reconocida de Netflix. ¿Quién morirá? ¿quién vivirá? ¿Quedan misterios por resolver? La cosa se pone más seria que nunca en el último avance.

Como todo fan de la ficción ya sabe, la «Gran N roja» ha replicado su estrategia de estrenos partida para los últimos episodios de Stranger Things. Así, a diferencia de otras narraciones, las novedades más relevantes de la compañía suelen partirse en dos volúmenes de capítulos. Decisión que sirve sobre todo, para que la conversación en torno a la saga perdure el mayor tiempo posible en la conversación. Aunque en este caso, los Duffer y la empresa comandada por Ted Sarandos y Greg Peters, han decidido llevar esto al extremo, dejando la resolución de la batalla final entre el bien y el mal del Mundo del Revés para una tercera parte en solitario, programada para la noche del 31 de diciembre.

El pasado 26 de noviembre pudimos ver los primeros cuatro episodios y en Nochebuena (25 de diciembre), tendremos otra dosis de tres capítulos más. Preparando así un desenlace que no conoceremos hasta habernos tragado las uvas. Ahora, para alimentar esa expectación, desde las redes sociales de la compañía acaban de publicar el primer avance de este volumen dos, donde encontraremos grandes peligros, mucha acción y la poderosa presencia de un Vecna cada vez más peligroso y mortal.

(A continuación, se mencionan spoilers de los primeros episodios de la quinta temporada).

Los últimos capítulos de ‘Stranger Things’

Everything we have ever assumed about the upside down has been dead wrong. Volume 2 of the final season of Stranger Things arrives Dec. 25th at 5pm PT. pic.twitter.com/GIbx0SErFD — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 15, 2025

El primer avance de los últimos capítulos de Stranger Things 5 nos dejan justo donde terminó el final del episodio 4. Con los héroes derrotados a pesar del poderoso despertar de Will Byers y con el mensaje claro de Once hacia su también poderosa amiga recién rescatada, Kali Prasad (Número 8): «Ayúdame a encontrarlo y matarlo», refiriéndose a Vecna.

“You die, I die” — Steve & Dustin in ‘STRANGER THINGS’ Season 5 Vol. 2 pic.twitter.com/htZNQy6OlN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 15, 2025

En el adelanto promocional, Once utiliza la radio de Robin y Steve para seguir buscando la presencia del villano, el cual tiene como objetivo reunir a toda una serie de niños con los que crear un mundo nuevo. Sea como fuere, el equipo debe enfrentarse a múltiples enemigos. Desde el ejército de los Estados Unidos, hasta los demogorgon y el retorcido Vecna, cuyo nombre real recordemos es el de Henry Creel. Una cosa parece clara, si quieren salvar a Hawkins y al mundo, deberán trabajar en equipo. Porque como bien se dicen Steve Harrington (Joe Keery) y Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), «si tú mueres, yo muero». Una sentencia que aterra a todos los fans de la serie.

¿Cuánto durarán los siguientes episodios?

Este es el nombre y la duración de los capítulos que veremos próximamente para despedirnos de Stranger Things:

25 de diciembre:

Capítulo 5: Electrochoque (1 hora y 17 minutos)

(1 hora y 17 minutos) Capítulo 6: La huida de Camazotoz (58 minutos)

(58 minutos) Capítulo 7: El puente (1 hora y 37 minutos)

1 de enero: