Los creadores de Stranger Things se ponen serios: la quinta temporada tendrá la muerte más violenta

En apenas tres días, la quinta temporada de Stranger Things comenzará el principio de su final. Una conclusión que ha tardado tres años en llegar tras su anterior ronda de capítulos y que como toda serie de reclamo perteneciente al ecosistema de la «gran N roja», se dividirá en tres partes. La primera, planificada para llegar a la plataforma el próximo 27 de noviembre, tendrá cuatro episodios y la segunda, con 3 capítulos más, aterrizará en el catálogo de la compañía el 26 de diciembre. Por último, el cierre de la historia llegará el día 1 de enero de 2026. Sí, van a ser unas navidades sobrenaturales y por lo que cuentas los hermanos Duffer, Stranger Things 5 tendrá la muerte «más violenta» de toda la ficción.

Más allá del debate sobre cómo terminará la serie creada por los Duffer, en las redes sociales se teme por supuesto, la respuesta a la evidente pregunta que todos los espectadores se hacen cuando una ficción longeva llega a su despedida final: ¿qué personajes morirán en el desenlace? Aunque Stranger Things haya adquirido un oscurecimiento en su tono, no parece que ninguno de los personajes más jóvenes vayan a pasar a mejor vida. En cambio, los fans de Steve (Joe Keery), Jim Hopper (David Harbour) o Nancy Wheeler (Natalia Dyer) podrían perfectamente sufrir la desaparición de sus héroes en algún momento de esta última temporada, a modo de clímax definitivo en este enfrentamiento por la supervivencia del pueblo de Hawkins. Si a esto le sumamos las desalentadoras recientes declaraciones de Matt y Ross Duffer, toca ponerse en lo peor y llevar la serie al día si no queremos llevarnos los correspondientes spoilers que de seguro inundarán internet en las próximas semanas.

‘Stranger Things 5’ tendrá la muerte más violenta

Gracias a los avances compartidos por Netflix, sabemos que Stranger Things 5 tendrá lugar en el otoño de 1987. Los protagonistas, los cuales todavía se están recuperando de su incursión por el Mundo del Revés, planean localizar a Vecna para terminar con él. Sin embargo, no conocen su escondite ni cuáles son sus planes. No obstante, todo se complica todavía más cuando el gobierno de los Estados Unidos pone a Hawkins en una cuarentena militar, buscando a Once desesperadamente.

Esta batalla definitiva entre las fuerzas del bien y los horrores provenientes de esa especie de infierno gobernado por Vecna, no parece ninguna sorpresa la aparición de un aumento de la violencia en lo que comenzó como una aventura inocente en un enclave de los 80 al más puro estilo de Los Goonies. Y así lo confirmaban los showrunners, prometiendo que en esta Stranger Things 5 encontraremos la muerte más visceral e impactante de toda la serie.

«Yo diría que la temporada 5 no es tan violenta como la temporada 4, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada», le contaba Matt Duffer a The Times.

Eso sí, los creadores explicaron que en general, tratan de contenerse con la violencia. Aunque en algunas secuencias es inevitable alcanzar cierto grado de explicitud. «El objetivo siempre fue adaptar cada temporada a la edad de los personajes y a nuestra audiencia, pero seguimos captando nuevas audiencias, pero seguimos captando nuevas audiencias. Esperemos que los padres no se enfaden demasiado con nosotros», matizaba Ross Duffer.

Al fin… podemos empezar. Ya puedes ver el tráiler de la esperadísima temporada FINAL de #StrangerThings Volumen 1: 27 de noviembre a las 2:00 (hora peninsular)*

Volumen 2: 26 de diciembre a las 2:00 (hora peninsular)*

El episodio final: 1 de enero a las 2:00 (hora peninsular)*… pic.twitter.com/6Ri6VrLlzW — Netflix España (@NetflixES) October 30, 2025

Una década arrasando en el streaming

El final de Stranger Things supone un capítulo más en la historia de las series más especiales de la pequeña pantalla. Su despedida de seguro, adquirirá la relevancia de otras ficciones como Breaking Bad o Juego de Tronos. ¿Su principal reto? Lograr el equilibrio entre la complacencia hacia los fans y la conclusión emocional y narrativa que necesitan los personajes.