Millie Bobby Brown denuncia a un compañero de ‘Stranger Things’ por intimidación y acoso

Stranger Things, una de las series que más éxito ha cosechado en los últimos años, está a punto de estrenar su quinta y última temporada en Netflix. Gracias a este proyecto, son muchos los actores que han conseguido catapultar su carrera. Un claro ejemplo lo encontramos en Millie Bobby Brown, la actriz que ha dado vida a Eleven en esta historia, así como su padre adoptivo en la serie, Jim Hopper, interpretado por David Harbour, entre otros. De hecho, a priori, existía cierto vínculo especial entre ambos. Tanto es así que, a finales del año pasado, el actor hizo la siguiente confesión: «Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocía antes de que llegara la fama». En el pódcast That Scene With Dan Patrick, Harbour fue más allá: «Me preocupo por ella y por la fama. Siempre he sentido un profundo afecto paternal por ella».

Esa buena sintonía se demostró en otras tantas situaciones. Un claro ejemplo lo encontramos en abril de 2024, cuando Millie Bobby Brown consiguió ‘salvar’ a su padre en Stranger Things de hacer un spoiler de la cuarta temporada. A pesar de todo, lo cierto es que la realidad es bastante distinta a lo que los seguidores de la serie imaginaban, ni mucho menos. ¿El motivo? La actriz que da vida a Eleven en la serie de Netflix pidió a la productora la apertura de una investigación interna, y todo como consecuencia de la intimidación y acoso que supuestamente sufrió por parte de David Harbour en los últimos meses de rodaje. Algo que, desde luego, ha conseguido poner en jaque a todo el equipo que hay detrás de esta producción de la conocida plataforma de streaming. Según ha publicado Mail on Sunday, se ha confirmado la investigación interna que se ha realizado al actor de 50 años.

«Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses», ha asegurado el mencionado medio de comunicación. Además, han aclarado que en esta denuncia no se incluía ninguna que tuviese estrecha relación con algún tipo de conducta sexual inapropiada.

Lo que es un hecho es que Netflix no tiene previsto que esta noticia pueda llegar a empañar el final de Stranger Things, una de las series que más éxito ha tenido la plataforma en su historia. Para ello, no harán ningún tipo de comentario respecto a esta presunta investigación interna, aunque tampoco han negado que existiese.

No podemos dejar de mencionar que esta situación supone un nuevo y duro golpe para la vida de David Harbour. Entre otras cuestiones, porque hace tan solo unos meses se hizo oficial su divorcio con Lily Allen, reconocida artista británica. Tras siete años de silencio, ha publicado un álbum que está repleto de dardos envenenados contra su ex marido. Entre sus nuevas canciones se encuentra Pussy Palace, en la que Lily Allen estalla contra David Harbour y le acusa de tener una doble vida, pero también de ser un adicto al sexo. ¡Sorprendente!