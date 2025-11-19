«Ridículo»: filtran una escena de Stranger Things y la reacción de los fans lo dice todo

La expectación con la última temporada de Stranger Things está alcanzando su cenit en las últimas semanas. Entre otras cosas, porque el desenlace de las aventuras de Once y sus amigos en el Mundo del Revés irrumpirán en el catálogo de la plataforma en poco más de un mes. Un estreno dividido en tres partes, donde el 27 de noviembre podremos ver cuatro episodios y el 25 de diciembre, otros tres. Todo ello preparado para un capítulo final programado para el 31 de diciembre. Sí, Netflix nos va a tener todavía digiriendo las uvas en el adiós definitivo de la creación de los hermanos Duffer. Sin embargo y como todo seriéfilo de pro sabe, la expectación y la desilusión viven puerta con puerta. Llevando a que ahora, el motivo de desencuentro en redes sea una escena irrisoria compartida de Stranger Things 5 que circula por redes sociales.

En el momento de la redacción del presente artículo, todavía desconocemos el argumento principal que marcará el inicio de la despedida audiovisual más relevante en la historia de la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. El cóctel ochentero y spielbergiano pone el punto y final con ocho episodios que prometen romper la férrea barrera entre lo televisivo y lo cinematográfico. Aunque por el momento y desgraciadamente, en la primera escena disponible de Stranger Things 5 se vislumbra ya todos los hándicaps heredados de los peores vicios de la pequeña pantalla.

La escena de la controversia: Stranger Things

La escena en cuestión se ha viralizado a través de redes sociales como X, donde los fans han criticado el aspecto final de una escena de acción en la que podemos ver el entrenamiento de Once (Mille Bobby Brown) cronometrado por sus «tutores legales» y amigos, Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder). Porque la joven protagonista necesita prepararse mejor que nadie para su enfrentamiento final con Vecna, llevando al siguiente nivel el control de sus poderes.

First clip from the final season of ‘STRANGER THINGS’ pic.twitter.com/JKwi3uxqf3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 14, 2025

No obstante, la secuencia en cuestión ha recibido críticas dispares por la cantidad ingente de planos utilizados. Pero ¿no es esta una práctica habitual en el planteamiento de las secuencias de acción? ¿Introducir más planos no genera una sensación de mayor dinamismo?

La susodicha escena de Stranger Things concentra 30 planos diferentes en 40 segundos. Una cantidad ingente de estímulos que irónicamente responde al espíritu tendencioso y tirano del algoritmo de la plataforma, la cual trata de generar constantemente proyectos virales adictivos para sus suscriptores. A esto se le suman encuadres dispares que marean el ojo del espectador y el uso de un plano para más de una acción, sobrecargando una escena que funcionará mejor reduciendo significativamente el número de tomas.

Preparada para romper todos los récords

Independientemente de esta oleada de críticas y defensas, la polaridad de opiniones relacionada con el estreno de Stranger Things 5 representan el indicativo perfecto de su inevitable triunfo: La temporada va a romper todos los récords de visualizaciones en el streaming, convirtiéndose de seguro en una de las series más vistas de la historia.

Aparte de Brown, Harbour y Ryder, la mayor parte del elenco principal y secundario volverá para el punto final de la ficción. Por otra parte, los Duffer ya avisaron que a pesar de los rumores, el personaje de Eddy (Joseph Quinn) no estaría de nuevo en la quinta temporada. Tendremos que esperar al próximo mes de diciembre para desvelar por fin, todas y cada una de las sorpresas de lo que se anticipa como una conclusión lacrimógena.