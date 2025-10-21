Los creadores de Stranger Things confirman que este mítico personaje no volverá en la quinta temporada

Ya no queda prácticamente nada para el estreno de Stranger Things y su quinta temporada dividida en tres partes. Y como es oportuno, aparte de ir viendo nuevas imágenes y avances, cada vez conocemos más datos sobre lo que está por venir en la despedida de una serie que comenzó hace casi una década. Pero la última novedad no es para nada una buena noticia para los fans, porque según han revelado los creadores en una reciente entrevista, uno de los personajes más carismáticos no va a regresar para los nuevos capítulos.

Se trata de Eddie Munson (Joseph Quinn), el rol que debutó en la anterior temporada y que desgraciadamente murió sacrificándose junto a las fuerzas del mal. No obstante, la interpretación del actor británico fue tan icónica que el personaje se convirtió en un auténtico «roba escenas», obteniendo un protagonismo inusitado y heroico que muchos espectadores creyeron que de alguna forma, podría ser rescatado en el apartado final. De hecho, el propio Quinn ha jugueteado con los rumores de su posible vuelta, sin negar en ningún momento la continuidad de Munson. Ahora los hermanos Duffer se han distanciado de toda la rumorología al respecto, siendo tajantes con el asunto: «Eddie está completamente bajo tierra».

Eddie Munson no volverá

Stranger Things volverá a contar en su quinta temporada con varios de sus protagonistas habituales. Por supuesto, Millie Bobby Bronw repetirá como Once y el resto de sus ya adolescentes compañeros; Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp. Acompañados de los adultos Winona Ryder y David Harbour. Por último, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke completan el casting principal.

Pero hablando con Empire, los Duffer fueron bastante francos al respecto de la hipotética aparición de Munson. «¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con ala gente! Pero no, está muerto», contaba Matt Duffer.

Además, el tándem creador apunto a la imposibilidad de contar con él dada su apretada agenda, repleta de proyectos: «Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver. ¿Ha rodado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios tiene tiempo para venir a rodar Stranger Things? No, lamentablemente, está completamente bajo tierra».

No sabemos si los Duffer estarán jugando con la expectación. Desde luego, si Eddie va a volver, dicho acontecimiento debería guardarse con cierto secretismo. Y eso es algo que ninguno de los dos showrunners van a revelar a las primeras de cambio.

‘Stranger Things’: ¿Cuándo se estrena la quinta temporada?

Como ya nos tiene acostumbrados Netflix, Stranger Things dividirá su quinta temporada en dos tandas de episodios y una fecha única y reservada para el lanzamiento del capítulo final:

Volumen 1 (4 capítulos): disponibles a partir del 26 de noviembre

Volumen 2 (3 capítulos): disponibles desde el 25 de diciembre

Volumen 3 (capítulo final): disponible el 31 de enero

Más allá de la división en tres partes de la última season, algo que ha llamado especialmente la atención es la duración que tendrán estos. Todos menos uno pasarán de la hora y el último tendrá la duración base de un largometraje, 1 hora y 23 minutos.