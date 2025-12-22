Tráiler de ‘La odisea’: el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan luce espectacular

Los fans de Christopher Nolan se han vuelto a quedar con la boca abierta, tras la publicación del primer tráiler de La odisea. Desde el anuncio de la producción de la cinta a finales de 2024, el proyecto del cineasta británico ha sido noticia semana tras semana. Debido entre otras cosas a la selección de un casting repleto de estrellas, las imágenes filtradas y la ambición espectacular de ser la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm. Ahora, el adelanto vuelve resucitar esa expectación latente e inherente a todo lo que propone el director de El caballero oscuro, presentando una breve muestra de su majestuosa épica y revelando que este, será un filme tremendamente oscuro.

El tráiler de La odisea nos muestra algunos escenarios conocidos de la obra de Homero, como es por ejemplo la cueva de Polifemo. Pero sobre todo, refleja la trama básica del poema mitológico griego: tras años en la guerra de Troya, Ulises debe cumplir su promesa de regresar a la Isla de Ítaca. No obstante, el camino no es tan sencillo como su férrea intención y su compromiso con su esposa Penélope. El material original es una suerte de enredos divinos y de pruebas que convierten la difícil empresa en la palabra que en nuestros tiempos, la RAE define como un «viaje largo lleno de aventuras y dificultades».

La arriesgada apuesta maneja un presupuesto de 250 millones de dólares y supone, el reencuentro de Nolan con varios de sus asiduos colaboradores actorales. Ahí está Matt Damon como Ulises, al que ya dirigió en Oppenheimer e Interstellar. Película de ciencia ficción en la que también estuvo Anne Hathaway, quien da vida a Penélope. Por último, entre sus actores recurrentes aparece Robert Pattinson, corpotagonista de la malograda Tenet. El resto de los integrantes del elenco no se quedan atrás en repercusión: Charlize Theron, Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie y John Leguizamo, entre otros.

El tráiler de ‘La odisea’ es espectacular

Una película de Christopher Nolan rodada íntegramente con cámaras IMAX. Descubre el tráiler de #LaOdisea, exclusivamente en cines 17 7 26. pic.twitter.com/0znot8q75p — Universal Pictures (@Universal_Spain) December 22, 2025

Cuando Nolan conquistó el Oscar hace dos años con Oppenheimer, parecía que el ciclo ambicioso de crear grandes blockbusters se detendría en cierta medida con el biopic del padre de la bomba atómica. Sin embargo, su pasión por contar historias cada vez más grandes le ha llevado a asumir la responsabilidad de plasmar en imágenes una de las más grandes historias de la humanidad. Una que en cierta medida ya retrató con Interstellar y ese viaje a casa por parte de del personaje de Matthew McConaughey.

El tráiler de La odisea nos muestra la imponente fotografía de Hoyte van Hoytema, quien ganó el Oscar anteriormente por la propia Oppenheimer. Y precisamente de la película protagonizada por Cillian Murphy, sale el compositor que repite con el londinense en el apartado musical (igualmente se llevó la estatuilla en su categoría). El músico sueco será el encargado de elevar más si cabe el trayecto del inteligente héroe griego.

Tom Holland y Anne Hathaway como Telemachus y Penelope en el tráiler de ‘The Oddysey’ (La Odisea) de Christopher Nolan. pic.twitter.com/8XUsaVWK5H — The Midnight Club (@TMidnightClub) December 22, 2025

¿Cuándo se estrena?

La odisea llegará a los cines de todo el mundo el 16 de julio de 2026, compitiendo directamente con otra película de Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day (31 de abril).