Joaquín Prat confiesa en directo que ha sido víctima de una estafa: «Utilizaron mis datos»

Desde el programa El tiempo justo, Joaquín Prat ha compartido una experiencia personal y es que, recientemente, el presentador de Telecinco ha sido víctima de una estafa online y ha querido para alertar a los espectadores, especialmente en plena campaña navideña, uno de los periodos con mayor repunte de fraudes digitales. Además, para el espacio de Mediaset ha hablado Nazaret, también víctima de este tipo de delitos tras comprar unas botas de fútbol para su hijo en una web anunciada en Instagram. Aunque la página aparentaba ser oficial y ofrecía incluso seguimiento del pedido a través de una empresa de transporte real, el producto nunca llegó.

Las estafas online se sofistican cada vez más y no distinguen entre perfiles y de esto se ha hablado hoy, martes 23 de diciembre en el programa de telecinco, El tiempo justo. El presentador , Joaquín Prat, t ha explicado que cayó en una estafa que simulaba proceder de una entidad bancaria, al detectar supuestos movimientos irregulares en su cuenta: «En mi caso me mandaron el producto que no tenía nada que ver con el que había pedido. Y era también un anuncio de Instagram. Pero luego utilizaron los datos de mi tarjeta de crédito para hacerme cargos en Ebay», ha admitido el comunicador de Mediaset. También ha alertado de fraudes vinculados a empresas de mensajería o a falsas tiendas online que imitan a comercios conocidos.

El tiempo justo, ha puesto el foco en cómo los delincuentes utilizan logos oficiales, mensajes urgentes y detalles cuidados al milímetro para ganarse la confianza de la víctima. El objetivo es siempre el mismo: lograr el clic final que permita robar datos personales o dinero.

Para ello, el programa ha entrevistado a Nazaret quién ha sido víctima de una estafa tras comprar unas botas de fútbol para su hijo en una web anunciada en Instagram. Aunque la página aparentaba ser oficial y ofrecía incluso seguimiento del pedido a través de una empresa de transporte real, el producto nunca llegó: «Te siguen respondiendo, te dan excusas, problemas de etiquetado… y piensas que es imposible que sea una estafa», reconocía. «Mi batalla es que nadie más caiga en este engaño”» explicaba la víctima, que ha señalado públicamente a una web fraudulenta que cambia de nombre y manipula reseñas online para aparentar fiabilidad.

La recomendación policial es clara: extremar la precaución con las compras realizadas a través de redes sociales como Instagram o Facebook y desconfiar especialmente de los pagos por transferencia bancaria. Con las compras navideñas, Joaquín Prat ha lanzado un mensaje directo a los consumidores: verificar siempre las páginas web, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y no facilitar datos personales ni bancarios a través de enlaces sospechosos. Un recordatorio necesario en unas fechas en las que los estafadores intensifican su actividad.