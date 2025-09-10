Joaquín Prat, presentador de ‘El tiempo justo’: «Duermo con un bate de béisbol en el cabecero»

En su segunda tarde al frente de El tiempo justo, Joaquín Prat ha vuelto a poner el foco en la información de sucesos, siendo uno de los puntos importantes de su nuevo programa con una amplia mesa de colaboradores. En ese apartado tocaron la noticia de Álvaro, un hostelero de la localidad zamorana de Olleros de Tera, que apuñaló a un supuesto ladrón que entraba a su bar. El suceso ocurrió el pasado día uno de septiembre, llevando a prisión al supuesto agresor, lo que ha provocado la indignación en la localidad y que el presentador hable de este tema con sus colaboradores en plató.

El pueblo zamorano, de apenas 500 habitantes, ha salido en su mayoría a pedir que Álvaro, el hostelero detenido, sea puesto en libertad condicional a la espera de juicio, ya que él asegura que actuó en legítima defensa. Por su parte, el entorno de Ismael (el supuesto ladrón), no niega que se entrase en el establecimiento, pero defiende que no lo hacía con intención de robar, por lo que comenzó un debate sobre los límites de la legítima defensa y de cómo actuar en el ámbito privado para defenderse de ataques y robos sin incurrir en un delito.

Con la llegada de la abogada Beatriz Uriarte (conocida por formar parte del equipo legal de la familia de Edwin Arrieta en España), el presentador ha aprovechado para confesar cómo duerme en su casa. «Los límites de la legítima defensa los tasa la ley. Yo, y esto es una confesión, duermo con un bate de béisbol en el cabecero de mi cama», unas palabras que nadie esperaba escuchar.

Poniéndose como ejemplo, Joaquín ha preguntado a la letrada si tendría problemas por intentar defenderse así: «En teoría, ¿podría apreciarse premeditación a la hora de que alguien entre en mi casa y yo haga uso del mismo?».

La colaboradora lo tenía muy clara su respuesta: «Desde luego que no. El debate que teníais encima de la mesa es polémico y muy interesante. ¿Qué ocurre? Que en España no tenemos un derecho como tal a proteger nuestra vivienda, pero sí el derecho a proteger nuestra vida», comenzaba diciendo.

«Si por ejemplo tienes el bate al lado de la cama cerca y ocurre algo, y ves que la vida de tus hijos corre peligro, puedes utilizarlo. Me encantaría que fuese de otra manera, como en Estados Unidos. Lo que tienen allí es el derecho a ‘proteger su castillo’, es decir, si ven que un extraño entra en su casa, pueden pegarle un tiro. En España no funciona así», así lo ha explicado a la audiencia de forma muy clara.

Joaquín Prat escuchaba atentamente las explicaciones, por eso ha tirado de ironía para añadir luz a este asunto: «No se tasa como en España el uso proporcional de la fuerza. Tengo que preguntar a los delincuentes que entran en mi casa qué tipo de armas portan para que yo me pertreche con un arma similar. Si vienen con pistolas, saco la pistola, que yo no tengo».

Beatriz Uriarte, aunque no comparte la ley, recordaba a los espectadores lo que deberían hacer en caso de sufrir un robo en nuestro domicilio: «Con el Código Penal en la mano no puedes. Lo que te dicen es: ‘Huye, llama a la policía, espera a ver qué pasa’. Pero, claro, eso es muy complicado».