Joaquín Prat se emociona en el arranque de ‘El tiempo justo’ al hablar de su padre

Este lunes 8 de septiembre ha arrancado en Telecinco El tiempo justo, el nuevo magacín vespertino que sustituye a TardeAR y que está presentado por Joaquín Prat, una de las caras más conocidas y queridas de nuestra televisión. El comunicador de Mediaset ha querido arrancar esta nueva etapa profesional recordando a ​​su padre Joaquín Prat, mítico conductor de ‘El precio justo’ en los años 80 y 90. «Hace más de 30 años mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo», ha dicho Prat visiblemente emocionado en directo.

Así es ‘El tiempo justo’

Información, análisis y opinión, con María Ruiz como copresentadora

En la primera parte del programa producido en colaboración con Unicorn Content, Joaquín Prat contará con María Ruiz, presentadora y abogada con amplia experiencia periodística, con la que abordará cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios: una primera mesa, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encargará de exponer los hechos con rigor informativo; una segunda que reunirá a nuevas voces con capacidad de análisis para contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión, con analistas especializados en cada materia.

En la primera, los periodistas Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa se ocuparán cada tarde de ofrecer información rigurosa de los hechos que han sido noticia. Un curtido equipo de reporteros compuesto por Gemma Camacho, Cristina Rusiñol, Julio Uzal, Carlos Garayoa, Andrea Herrero, Pello Moriones y Gonzalo Ferreño se desplazará a los diferentes puntos de España para ofrecer la última hora de la actualidad, con conexiones en directo, testimonios y exclusivas que ampliarán y profundizarán en los grandes temas del día.

Tras la información llegará la mesa de análisis de la mano de la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco, entre otros, que abordarán en profundidad las noticias del día, contextualizarán lo ocurrido y ofrecerán datos para comprender la trascendencia de los hechos.

En un tercer bloque, Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos expondrán su opinión, posicionándose a favor o en contra de la noticia analizada, y abrirán el debate, enfrentándose dos de ellos en un cara a cara, para lo que tendrán El tiempo justo para argumentar y defender sus posiciones. Además, animados por María Ruíz, entre el público asistente en el plató y los espectadores desde sus casas podrán surgir opiniones que, de igual forma, podrán ser expuestas y defendidas durante un tiempo limitado.

La crónica social y la actualidad de los realities del grupo, de la mano de César Muñoz

El programa completará sus contenidos con un repaso a la crónica social. Joaquín Prat, acompañado por el periodista César Muñoz en esta última parte del programa, contará con la colaboración de conocidos periodistas especializados como Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yagüe, Marta Bolonio y Susana Jurado, entre otros.

Exclusivas, entrevistas y debate sobre los personajes más destacados también formarán parte de esta mesa dedicada a la crónica rosa, que realizará un repaso a los principales contenidos de las revistas del corazón con los directores de algunas de las cabeceras más destacadas del país: Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos).

Por último, la última hora de los realities de Mediaset España -Supervivientes: All Stars, La isla de las tentaciones yGran Hermano- y del talent show Bailando con las estrellas será comentada y desgranada por Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat junto a exconcursantes e invitados, a los que se irán incorporando nuevos personajes que surjan de estos formatos en el curso televisivo que ahora comienza.