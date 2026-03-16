Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2026 en streaming

La 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada en Los Ángeles, dejó varias películas protagonistas. La gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó seis estatuillas, entre ellas mejor película y mejor dirección.

Otras producciones como los Pecadores, Hamnet o Frankenstein también destacaron en una gala marcada por el éxito de grandes producciones y cine de autor, en la que había 24 categorías diferentes, tras sumarse una nueva este año por primera vez en 25 años. Mejor dirección de casting.

A continuación, repasamos las principales películas ganadoras de los Oscar 2026, de qué tratan y dónde pueden verse en España.

Una batalla tras otra – Mejor película

La gran vencedora de la noche fue Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La historia se inspira en la novela Vineland de Thomas Pynchon y sigue a un grupo de personajes envueltos en conflictos políticos y personales en Estados Unidos.

La película se llevó seis premios, entre ellos mejor película, mejor dirección, guion adaptado y actor de reparto para Sean Penn, que, como las dos veces anteriores, tampoco asistió a la gala.

Dónde verla en España: tras su paso por cines, la película se puede ver en HBO Max.

Pecadores – Mejor actor

Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, fue otra de las grandes protagonistas de la noche. La película se llevó cuatro premios, incluido mejor actor para Michael B. Jordan, además de mejor guion original, mejor fotografía y mejor banda sonora.

La película mezcla drama y thriller para contar la historia de dos hermanos que regresan a su pueblo natal en Mississippi durante la Ley Seca para empezar de nuevo, pero descubren un mal sobrenatural.

Dónde verla en España: disponible en HBO Max y Movistar Plus.

‘Hamnet’ – Mejor actriz

El drama histórico Hamnet se llevó el premio a mejor actriz para Jessie Buckley. La película está inspirada en la novela de Maggie O’Farrell sobre la familia de William Shakespeare y la muerte de su hijo.

La historia explora el duelo familiar y cómo ese episodio influyó en la creación de algunas de las obras más conocidas de la historia.

Dónde verla en España: disponible en Amazon Prime y Apple TV desde 12,99 euros.

‘Frankenstein’ – Mejor vestuario

La nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro fue una de las películas más destacadas en las categorías técnicas. La película se llevó tres estatuillas: mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería, gracias a su cuidada recreación de un clásico de la literatura.

La película protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac cuenta la famosa historia creada por Mary Shelley, centrada en el científico Victor Frankenstein y la criatura a la que logra devolver la vida mediante un experimento científico que termina escapando de su control.

Con una estética gótica muy marcada y una gran puesta en escena, la película ha sido muy aplaudida por la crítica por su fidelidad al espíritu de la novela original.

Dónde verla en España: disponible en Netflix.

‘Weapons’ – Mejor actriz de reparto

La película de terror Weapons, dirigida por Zach Cregger, también tuvo su momento de gala en los Oscar gracias a la actuación de Amy Madigan, que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su icónico papel de la tía Gladys.

La película mezcla terror y misterio y gira en torno a un extraño caso en el que varios niños desaparecen en circunstancias inexplicables en un pequeño pueblo. La veterana de Hollywood fue una de las grandes sorpresas de la noche, y supuso su primer Oscar tras más de cuatro décadas desde su primera nominación.

Dónde verla en España: disponible en HBO Max, Movistar Plus y Amazon Prime.

Valor sentimental – Película internacional

La película noruega Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, ganó el Oscar a mejor película internacional, convirtiéndose en la primera producción de Noruega en lograr este galardón, además de imponerse a la película española Sirat.

La película sigue a un director de cine que intenta reconciliarse con sus hijas mientras prepara una película sobre su propia familia.

Dónde verla en España: el 27 de marzo llegará a Movistar Plus y Filmin.

Las guerreras K-pop – Animación

La producción animada Las guerreras K-pop ganó el Oscar a mejor película de animación y también el de mejor canción original gracias al tema Golden.

La historia mezcla música, acción y fantasía, siguiendo a un grupo de cantantes de K-pop que luchan contra demonios mientras mantienen su carrera musical.

Dónde verla en España: disponible en Netflix.