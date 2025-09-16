Festival de Toronto: ‘Hamnet’ se corona y le devuelve a Chloé Zhao el estatus de directora estrella

Casi dos semanas después del triunfo de Jim Jarmusch en Venecia y tras unos Emmy que han coronado a Adolescencia y The Studio, el circuito de premios cinematográficos va avanzando hacia su inevitable colofón final: los Oscar. Ahora a dicha carrera hacia las estatuillas doradas se le acaba de sumar el fin de el Festival de Cine de Toronto (TIFF). Un certamen de títulos independientes que durante 15 días ha proyectado trabajos como No Other Choice de Park de Park Chan-wook y el Frankenstein de Guillermo del Toro. Sin embargo, el gran premio del evento ha ido a parar a las manos de Chloé Zhao por Hamnet. Convirtiéndose así en la primera directora en ganar dos veces el reconocido People’s Choice Award (Premio del Público).

Zhao ya se llevó la consideración en 2020 gracias a Nomadland, arrancando una temporada de elogios y tributos que como todo cinéfilo sabe, terminó suponiéndole el gran triunfo con el Oscar a la mejor película y por supuesto a la mejor dirección. Porque aunque para el público Toronto pueda ser una parada en el camino un tanto anecdótica en la carrera de los galardones cinematográficos, lo cierto es que en los últimos años brillar en el TIFF supone un indicativo tremendamente positivo de cara a la alfombra roja. Ahí está el propio trabajo protagonizado por Frances McDormand u otras apuestas de la talla de Green Book, El discurso del rey o 12 años de esclavitud. No obstante, Toronto también ha tenido ganadoras sin más recorrido que el del propio concurso canadiense, como supuso el año pasado la victoria de La vida de Chuck, la cual tras varios problemas en la distribución española terminará llegando a nuestra cartelera el próximo 17 de octubre.

Todavía es demasiado pronto para saber cuál será el sino de Hamnet, pero el recorrido de esta adaptación de Maggie O’Farrell no podría ser más prometedor. Sobre todo, teniendo en cuenta que supone una vuelta exitosa después de su fracaso comercial en 2021 dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con Eternals.

¿De qué trata ‘Hamnet’?

Protagonizada por Jessie Buckley (Fargo IV) y Paul Mescal (Aftersun), Hamnet nos pone en la piel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, quien lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Un drama desgarrador que servirá como telón de fondo para que el autor conciba su gran obra maestra: Hamlet.

Con una aprobación unánime por parte de la crítica especializada, el público español podrá verla en cines el próximo 23 de enero de 2026.

Festival de Toronto: palmarés completo

Premios del Público TIFF 2025

Premio del Público: Hamnet , dir. Chloé Zhao

, dir. Chloé Zhao Primer finalista: Frankenstein , dir. Guillermo del Toro

, dir. Guillermo del Toro Segundo finalista: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery , dir. Rian Johnson

, dir. Rian Johnson Premio del Público Internacional: No Other Choice , dir. Park Chan-wook

, dir. Park Chan-wook Primer finalista: Sentimental Value , dir. Joachim Trier

, dir. Joachim Trier Segundo finalista: Homebound , dir. Neeraj Ghaywan

, dir. Neeraj Ghaywan Premio del Público Documental: The Road Between Us: The Ultimate Rescue , dir. Barry Avrich

, dir. Barry Avrich Primer finalista: EPiC: Elvis Presley in Concert , dir. Baz Luhrmann

, dir. Baz Luhrmann Segundo finalista: You Had to Be There: How the Toronto Godspell Ignited the Comedy Revolution… , dir. Nick Davis

, dir. Nick Davis Premio del Público Midnight Madness: Nirvanna the Band the Show the Movie , dir. Matt Johnson

, dir. Matt Johnson Primer finalista: Obsession , dir. Curry Barker

, dir. Curry Barker Segundo finalista: The Furious, dir. Kenji Tanigaki

Premios Short Cuts

Mejor Cortometraje Internacional: Talk Me , dir. Joecar Hanna | España/EE.UU.

, dir. Joecar Hanna | España/EE.UU. Mención honorífica: Agapito , dirs. Arvin Belarmino & Kyla Danelle Romero | Filipinas

, dirs. Arvin Belarmino & Kyla Danelle Romero | Filipinas Mejor Cortometraje Canadiense: The Girl Who Cried Pearls , dirs. Chris Lavis & Maciek Szczerbowski | Canadá

, dirs. Chris Lavis & Maciek Szczerbowski | Canadá Mención honorífica: A Soft Touch , dir. Heather Young

, dir. Heather Young Mejor Cortometraje Animado: To the Woods, dir. Agnès Patron | Francia

Premio FIPRESCI

Forastera, dir. Lucía Aleñar Iglesias | España/Italia/Suecia

Premio NETPAC

In Search of The Sky (Vimukt), dir. Jitank Singh Gurjar | India

Premio a la Mejor Ópera Prima Canadiense



Blue Heron , dir. Sophy Romvari | Canadá

, dir. Sophy Romvari | Canadá Mención honorífica: 100 Sunset, dir. Kunsang Kyirong | Canadá

Premio a la Mejor Película Canadiense



Uiksaringitara (Wrong Husband), dir. Zacharias Kunuk | Canadá

(Wrong Husband), dir. Zacharias Kunuk | Canadá Mención honorífica: There Are No Words, dir. Min Sook Lee | Canadá

Premio Platform

