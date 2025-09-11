Más violencia tras ‘Frankenstein’: Guillermo del Toro prepara un nuevo thriller con Oscar Isaac

Todavía no ha estrenado Frankenstein, pero Guillermo del Toro ya está pensando en su próximo proyecto. Ganador de tres premios de la Academia, el cineasta mexicano no va a frenar su pulsión narradora, ni siquiera después de abordar una producción tan exigente como es la adaptación de la obra de Mary Shelley. Así que aprovechando el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el director de El laberinto del fauno no ha evitado mencionar su futuro profesional y artístico. Porque aparte de la versión animada en stop motion de El gigante enterrado que codirigirá junto a Dennis Kelly, del Toro va a volver a colaborar con Oscar Isaac en un thriller que según cuenta el realizador, será extremadamente violento.

Además de para promocionar Frankenstein, Guillermo del Toro aterrizó en el certamen canadiense para recibir el Ebert Director Award, una distinción honorífica a toda una carrera sobresaliente. Aunque viendo el ritmo que lleva, igual desde el TIFF terminan dentro de algunos años ofreciéndole otro galardón honorífico. Su última película, recibió el aplauso unánime de la crítica especializada en el reciente Festival de Cine de Venecia y, a pesar de no haber logrado llevarse ninguna distinción en el mismo, varias de sus virtudes artísticas podrían tener alguna que otra repercusión en la futura alfombra roja. El respeto por del Toro es tan sincero en la comunidad que tras la proyección de la cinta protagonizada por Jacob Elordi, los asistentes se alzaron en una ovación que duró 13 minutos. Ahora, el autor ha revelado que su nuevo largometraje se llamará Fury y que volverá a contar con la estrella de Star Wars.

‘Fury’: un thriller violento

En su paso por el festival, el reparto de Frankenstein acompañó a Guillermo del Toro y ante las clásicas preguntas de «qué viene después», el director explicó una breve aproximación de lo que podremos ver en Fury.

«Ahora mismo estoy escribiendo un nuevo proyecto para trabajar con Oscar (Isaac). Es esencialmente, muy cruel y muy violenta. Es como Mi cena con André, pero matando gente después de cada plato», le contaba Del Toro al público del TIFF.

Tras esa breve aproximación, el realizador indagó un poco más en el concepto que rodeará la película y en la que es su nueva etapa vital: «Estoy muy interesado en la violencia que nos hacemos los unos a los otros. Lo hacemos con la mente, con el alma y también físicamente. Creo que son preguntas nuevas que me estoy haciendo. Tengo 60 años, así que estoy transitando de preguntarme hacia dónde voy, a vivir el arrepentimiento. Estoy en la década del arrepentimiento, así que esperen mucho de eso».

El ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Aparte de Isaac y Elordi, el casting de Frankenstein se completa con Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Sofia Galasso, Felix Kammerer, Ralph Ineson, Burn Goman y Charles Dance, entre otros. Toda una serie de nombres que podremos ver en los cines españoles a partir del próximo 24 de octubre.

Only Monsters Play God. Frankenstein, a film by Guillermo del Toro, is on Netflix this November. #TUDUM pic.twitter.com/geUPc563w6 — Netflix (@netflix) June 1, 2025

Un poco más tarde, la cinta llegará al catálogo de Netflix en el mes de noviembre.