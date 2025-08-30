Tráiler de ‘Hamnet’: Chloé Zhao regresa al cine autoral tras el fracaso de ‘Eternals’

Tras brillar con su debut en la emocionante Songs My Brother Taught Me y conquistar la alfombra roja con Nomandland, la trayectoria de la cineasta Chloé Zhao sufrió un pequeño impasse tras el fracaso absoluto de su inmersión en el cine comercial de Hollywood. Sí, Eternals no supuso únicamente el inicio de la debacle actual en el que se encuentra Marvel, sino también un momento crítico para el crecimiento de una realizadora en pleno auge autoral. Ahora, por suerte para ella y para sus fans, Zhao regresa a ese estilo introspectivo, recuperando su voz como narradora. Y ¿qué mejor forma que adaptando al audiovisual la fantástica novela homónima de Maggie O’Farrell? Bajo el apoyo de Universal Pictures y Focus Features, la directora pekinesa nos muestra el primer adelanto de Hamnet, la obra que indaga en el origen y creación de la pieza más conocida de William Shakespeare, Hamlet.

Con Jessie Buckley como Agnes Shakespeare y Paul Mescal dando vida al celebérrimo dramaturgo inglés, Zhao plasma en imágenes el giro ficticio sobre el devastador romance de la pareja y el dolor que sintieron tras la muerte de su hijo de 11 años. Para su regreso al terreno más mainstream, Zhao se ha rodeado excepcionalmente bien. En la fotografía encontramos a Łukasz Żal, el director de fotografía de La zona de interés y Max Ritcher, compositor de la serie The Leftovers. Pero por si estos dos fichajes no supusiesen la validación de un equipo artístico excepcional, en la producción Hamnet tendrá la producción ejecutiva de otros dos cineastas ganadores del Oscar: Steven Spielberg y Sam Mendes.

El reparto principal se completa con Joe Alwyn (The Brutalist), Emily Watson (War House), Jacobi Jupe (Peter Pan y Wendy) y David Wilmot (El irlandés). Zhao ha coescrito el guion de la adaptación junto a la propia O’Farrell. Traducido a más de 40 idiomas, Hamnet es una obra literaria exitosa, tanto a nivel de copias vendidas-más de dos millones de ejemplares-como en campo académico, donde la escritora británica se ha establecido como una de las novelistas contemporáneas más influyentes, recibiendo premios como el Women’s Prize for Fiction.

Zhao regresará al audiovisual comercial

Puede que a la directora no le haya ido especialmente en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Su Eternals fue un fracaso comercial y desde el estudio, pronto expresaron que dicha nueva propiedad intelectual no tendría un recorrido mayor. Vamos, que una Eternals 2 es hoy una quimera.

Sin embargo, esta vez Zhao será la encargada de apuntarse a un esperado reboot de la pequeña pantalla: la vuelta de Buffy, cazavampiros. Una continuación que traerá de regreso a la actriz Sarah Michelle Gellar y que contará con Ryan Kiera Armstrong (Viuda negra) como nueva heroína del sobrenatural show televisivo. Se desconoce la fecha de estreno oficial o el servicio de streaming que distribuirá. Aunque todo apunta a que terminará alojándose en el catálogo de Disney Plus.

¿Cuándo se estrena ‘Hamnet’?

The untold love story that inspired Shakespeare’s greatest masterpiece. Jessie Buckley and Paul Mescal star in HAMNET, directed by Academy Award winner Chloé Zhao. Only in theaters this Thanksgiving. pic.twitter.com/Ls5v7cGl7Z — Hamnet (@hamnetmovie) August 26, 2025

Preestrenada en los festivales de Telluride y Toronto, Hamnet llegará en próximo noviembre a los cines estadounidenses. No obstante, para verla en España tendremos que esperar hasta el 23 de enero de 2026.