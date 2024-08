Kit Harington no creía demasiado en ‘Eternals’: «Si Marvel te llama, tienes que hacerlo»

Por más que haya intentado aparecer en proyectos comerciales relevantes o a las órdenes de cineastas autorales de moda, Kit Harington no esta teniendo ni mucho menos, una carrera ascendente tras Juego de Tronos. Una condición nada extraña, teniendo en cuenta que no es el primero ni el último que sufrirá ese encasillamiento de ser un protagonista de franquicia internacionalmente reconocida. Mark Hamill con Luke Skywalker, Daniel Radcliffe como Harry Potter o Robert Pattinson como Edward Cullen…no son pocos los intérpretes a los que les ha costado quitarse el peso de asumir el rol protagónico de una fuerte propiedad intelectual. Pero quizás al Jon Snow de Poniente le está costando más de lo necesario…por más que lo haya intentando incluso por la vía del género de los superhéroes.

Hace casi un lustro cuando se anunciaron los miembros del casting de Eternals con el londinense como nombre destacado, fueron muchos los que pensaron que el actor daría a vida a uno de los poderosos superhéroes. Sin embargo, Harington tuvo un rol secundario como Dane Whitman, el interés amoroso mortal de la superheroína Sersi (Gemma Chan). A priori, el público no entendió demasiado bien porque una estrella como él aceptada un rol tan alejado de los grandes y poderosos protagonistas de la historia, pero luego tras indagar un poco en las viñetas y ver la escena postcréditos de la cinta, descubrimos que el personaje en realidad era un héroe conocido con el sobrenombre del Caballero negro antes de desenfundar su icónica espada familiar. Entendiendo esto, todo cobraba sentido, pues parecía que el actor habría firmado el papel con el objetivo de una futura continuidad en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Y eso es lo que justamente seguiríamos pensando de no haber dado el actor una última entrevista donde, por así decirlo, ha asegurado que no confiaba demasiado en su futuro dentro del particular mundo creado por Kevin Feige y su equipo.

Cuando Marvel llama dices «sí»

Ha llovido mucho desde entonces y fruto de la cantidad ingente de series y largometrajes que han llegado desde entonces, el impacto negativo de Eternals se mira con cierta distancia por los fans. Entre otras cosas, porque después terminarían llegando cosas mucho peores que la adaptación de la creación de Jack Kirby. Pero en realidad, el filme es uno de los primeros descalabros que iban a marcar esa tendencia peyorativa en la que la marca audiovisual se encuentra actualmente. 236 millones de presupuesto y 402 millones de recaudación, una cifra un tanto baja para los estándares de Marvel. Desde luego, La Casa de las Ideas quería continuar la expansión de la licencia, pero los malos resultados de futuros filmes y la política restrictiva de Bob Iger han terminado por cancelar dichos planes, centrándose la compañía en un número limitado de películas y series al año.

La orden ha sido dada por Iger y Feige ha reestructurado todo, trayendo de vuelta a Robert Downey Junior y a los hermanos Russo. Por lo que no tendremos una secuela sobre los Eternos, ni mucho menos un filme protagonizado por Whitman. Por lo menos, por las palabras del actor sabemos que no tenía una expectativas nada alentadoras sobre el desarrollo de su desempeño futuro como superhéroe:

«No voy a fingir que acepté ese papel porque era diferente e interesante. Si Marvel te llama, tienes que hacerlo», le contaba Kit Harington a la GQ británica. Aunque al menos, no lo pasó tan mal como su compañero de reparto Kumail Nanjiani, quien admitió hace algunos meses haber tenido que acudir a terapia para superar las malas criticas.

El futuro de Kit Harington

Parte de la preocupación aparente no haber podido brillar lejos de la creación de George R.R. Martin podría ser atribuible, como él mismo cuenta, a que todavía ha pasado muy poco tiempo desde que finalizase la ficción y que así es complicado dado todo el bagaje tras ese universo fantástico:

«Creo que eso fue parte del problema. En cierto modo, hay que distanciarse por completo de lo anterior, y sólo han pasado unos pocos años desde entonces. El papel siempre será un factor muy importante en mi vida (…) Tengo algunos amigos de toda la vida gracias a él. Me reconocen en la calle por ello. Pero también iba en contra de lo que estoy intentando hacer, que es separarme. Si sigo en él, será muy difícil pedir a la gente que te vea como algo más», le explicaba a la revista anglosajona.

En España, Kit Harington tiene todavía pendiente el estreno del thriller sobre hombres lobo titulado The Beast Within y Eternal Return, un romance fantástico sobre viajes en el tiempo en el que compartirá elenco con Jeremy Irons (El reino de los cielos) y Naomi Scott (Aladdin).