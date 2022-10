Daniel Radcliffe ha seguido de ejemplo la carrera de Harrison Ford para superar ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe sabe de sobra lo difícil que es quitarse de encima la etiqueta de “ser el niño de Harry Potter”. Cuando terminó con su icónico papel, no ha participado en ninguna otra gran franquicia, pero en cambio sí que aceptó roles en producciones un tanto bizarras. Hasta ahora, no sabíamos muy bien qué es lo que había llevado al británico a tomar ese desvío profesional, pero en una reciente entrevista hemos podido conocer que la filmografía y longevidad de la carrera de Harrison Ford ha sido siempre, el espejo en el que ha querido verse reflejado el actor.

“Era consciente de que la gente esperaba que no hiciésemos nada después de Potter, que nos desvaneciésemos. Realmente quería que ese no fuera el caso, porque sabía que me encantaba y quería hacer lo que fuera necesario para tener una carrera longeva”, comenzaba explicando Radcliffe. Por suerte para él, tenía en Ford un ejemplo en el que verse reflejado e imitar. Ford salió indemne de la cruz que otros protagonistas de franquicias han tenido que cargar toda su vida, como es el caso de por ejemplo su compañero de reparto Mark Hamill. Su caso además es doble, porque también ha sido la cara visible de Indiana Jones, personaje del que se despedirá en 2023 con una última entrega. Ford fue la figura perfecta en la que mirarse para escoger papeles alejados del inocente mago, al que interpretó durante una década en la gran pantalla.

Fuera de sus dos principales franquicias, Harrison Ford fue la cara visible de películas de ciencia ficción como Blade Runner, pero también de dramas criminales como El fugitivo y, a pesar de algunas producciones desastrosas como Cowboys & Aliens o Lo que la verdad esconde, su carrera nunca ha estado en peligro y está más viva que nunca. Un claro ejemplo de ello es su fichaje por el Universo Cinematográfico de Marvel, en el que será Thaddeus Ross, sustituyendo al fallecido William Hurt.

Por su parte, Radcliffe estrenará dentro de poco el biopic del humorista y cantante Al’ Yankovic Weird: The Al Yankovic Story. Antes se cosió unas pistolas para su papel de Guns Akimbo y fue un zombi que se tiraba pedos en Swiss Army Man (un par de papeles muy comentados por el público).