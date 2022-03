Aunque muchos todavía lo tengan encasillado como el actor de Harry Potter, lo cierto es que Daniel Radcliffe lleva ya varios años intentando quitarse la etiqueta del joven mago a través de papeles inusuales. En Swiss Army Man hizo de zombi, en Guns Akimbo tenía dos pistolas sujetas a sus manos mediante clavos y en Horns encarnó a un hombre al que le aparecían unos extraños cuernos en la frente. Unos roles disparatados con los que jugar y cambiar drásticamente de registro. Ahora, en su próxima película, La ciudad perdida, interpreta a un villano multimillonario.

En La ciudad perdida, la escritora de novela romántica Loretta Sage ( Sandra Bullock) debe irse de gira con Alan Caprison (Channing Tatum) el modelo de la portada de su novela La ciudad perdida de D, su nuevo bestseller. Sin embargo, la cosa se complicará cuando sea secuestrada por un Bigail Fairfax (Daniel Radclffe), un excéntrico millonario que cree que el lugar ficticio escrito por Loretta es real. La única posibilidad de sobrevivir al secuestro es que Alan la rescate.

En una entrevista reciente con el New York Times, Radcliffe habló sobre lo cómodo que se sintió en el papel de villano, una posición en la no está acostumbrado verse. Sin embargo, apuntó que seguramente otros miembros del reparto no se hayan divertido tanto como él, ya que en su caso, el trabajo no supuso un agotamiento físico como el de Bullock o Tatum: “Fue muy divertido. Es extraño porque trabajaron muy, muy duro en esta película e hicieron una sesión física bastante agotadora, y yo estaba pasando un momento muy relajado y estaba como ‘hola chicos, todos ustedes parecen muy cansados’”. La crítica ha destacado la brillante química entre Tatum y Bullock, además de que supone un homenaje al cine de aventuras que pusieron de moda Steven Spielberg y George Lucas con Indiana Jones y el Arca perdida.

Actualmente, Daniel Radcliffe se encuentra rodando Weird: The Al’Yanovic Story, el biopic donde interpreta al músico y célebre humorista en una comedia escrita por el propio Yankovic junto a Eric Appel, el director. Esta se estrenará en exclusiva en el servicio de streaming de The Roku Channel, aunque no hay que descartar que, en vista a los futuros premios tenga una exhibición reducida en cines.

Está dirigida por Aaron y Adam Nee, los cineastas que llevarán Masters of the Univers a la gran pantalla en 2023. La ciudad perdida se estrenará en los cines españoles el próximo 13 de abril.