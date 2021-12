Paramount Pictures acaba de lanzar el tráiler de La ciudad perdida, la comedia de aventuras protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. Su alocada premisa, muestra una gran química entre ambos actores, además de presentar a Daniel Radcliffe en el papel de villano, un rol al que no nos tiene muy acostumbrados el actor de Harry Potter. Aunque es cierto que desde que se graduó en Hogwarts, el británico ha desarrollado una filmografía indie muy peculiar.

La sinopsis oficial es la siguiente: “La carrera literaria de la brillante escritora de novelas románticas Loretta Sage (Sandra Bullock), siempre ha girado en torno a historias que suceden en lugares exóticos, protagonizadas por un galán, cuya imagen reproducida en todas sus portadas corresponde a Alan (Channing Tatum), un modelo que ha basado su carrera en personificar a un aventurero que no es. Durante la gira del nuevo libro, Loretta es secuestrada por un excéntrico millonario (Daniel Radcliffe), con la intención de que le guie hacia el tesoro de la ciudad sobre la que está basada su último relato. Para salvarla, Alan acude a la jungla a rescatarla”.

En esta alocada aventura también aparece Brad Pitt, en lo que seguramente sea un breve cameo, interpretando al hombre de acción encargado de rescatar de verdad al personaje de Sandra Bullock. Aaron Nee y Adam Nee, responsables de Band of Robbers y los futuros directores de Masters of the Universe, son los encargados de dirigir esta comedia romántica. El guion corre a cargo de Oren Uziel (Mortal Kombat, Infiltrados en la universidad) y Dana Fox (Cruella, Algo pasa en las Vegas). Tanto Bullock como Tatum tienen una amplia experiencia en el campo de la comedia. El actor ha protagonizado títulos como Infiltrados en clase o Magic Mike, mientras que la ganadora del Oscar, ha participado en otras historias ligeras como Miss Agente Especial o Cuerpos especiales.

La ciudad perdida se estrenará el próximo 25 de marzo de 2022 en España, en exclusiva en los cines, sin confirmar de momento si aparecerá en alguna plataforma de streaming.