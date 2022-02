Son muchos los actores que han visto fallidos proyectos que habrían cambiado de manera radical su carrera. Por ejemplo, mucho antes de ser Batman, Ben Affleck estuvo a punto de enfundarse la capa roja de Superman bajo la dirección de Kevin Smith. Algunos llevan ese traspié mejor que otros, como Channing Tatum, el cual no ha vuelto a ver una película de Marvel desde que su proyecto sobre el personaje de Gambito se fue al traste.

En una entrevista con Vanity Fair, el intérprete se ha sincerado sobre la película protagonizada por el mutante francés de los X-Men. La cinta estuvo estancada durante mucho tiempo y finalmente fue abandonada por la Fox, compañía que por aquel entonces no había sido comprada por Disney y que poseía los derechos sobre la patrulla mutante. Antes de que el Universo cinematográfico de Marvel existiese como tal, la continuidad que existía con las películas de los estudiantes de Charles Xavier era la primera y única percepción real de un mundo marvelita. Channing Tatum recordó cómo todo se fue al traste debido a la inexperiencia:

“Querían a cualquiera menos a nosotros, esencialmente, porque nunca habíamos dirigido nada”, apuntaba el actor que, por aquel entonces, no era tan sumamente conocido en el ámbito de la comedia. Además, recordó tener que defender al personaje de los ejecutivos: “Lo llamarían ‘extravagante’ en su descripción, yo no, simplemente era la persona más genial. Podía sacar cualquier cosa adelante. La mayoría de los superhéroes, sus atuendos son utilitarios. Batman tiene su cinturón. Gambito es un poco como ‘¡No, esta miera es solo volar hermano! Esta mierda caminó por la pasarela de París el año pasado’. Sólo está usando cosas que son geniales porque ama la moda”.

Tras la adquisición de Disney, la casa del ratón eliminó la última de las películas de X-Men en desarrollo, cancelando Gambito y otros tres proyectos sin nombre oficial sobre el arco mutante. Algo que llevó a que Tatum renunciase incluso a ver cualquier cinta del UCM que ha planificado Kevin Feige: “Una vez Gambito se fue, estaba tan traumatizado que apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Era demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba listo para interpretarlo”.