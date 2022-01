Todo el mundo reconoce a Ben Affleck en el papel del Caballero Oscuro. Un rol heroico que no ha podido explotar del todo, debido a que el proyecto de una película dirigida por él mismo sobre el justiciero de Gotham se canceló por parte de Warner Bros. Pero esta, no es la primera vez que la productora impide que el actor se ponga las mallas de un personaje de DC, ya que el director de cine y guionista Kevin Smith ha contado en The Never-Weres de Yahoo que escribió una cinta de Superman que tenía a Affleck como protagonista.

La posibilidad de que Kevin Smith dirigiese una película del héroe de la capa roja era totalmente irrisoria algunos años atrás, no obstante el director venía de estrenar la exitosa Mallrats junto a Affleck y su capacidad, talento y trabajo como guionista de comics lo convertían en un auténtico filón para que la productora Warner relanzase a Clark kent, años después de la primera versión de Richard Donner y Christopher Reeve. Para desgracia de los fans, Smith se peleó con el productor Jon Peters por las opciones del reparto.

“Lo estaba escribiendo para Affleck. Ben estaba calentando. Como si estuviera allí. Creo que lo habían contratad para Armageddon”, señalaba el director de Clerks al medio impulsado por Yahoo. Smith, quien es amigo íntimo de actor lo elogió como el único capaz de representar al héroe de la S en el pecho: “Affleck es un maldito gigante, como si estuviera construido como un superhéroe, construido como una figura de acción gigante, particularmente con la altura. Luego pon los músculos ahí también. Entonces en mi cabeza y corazón, siempre fue Ben y Michael Rooker”.

Rooker, quien los fans de Marvel conocerán por su papel de Yondu en Guardianes de la galaxia era la primera opción de Smith para interpretar a Lex Luthor, al contrario que los deseos expresos del productor Peters, que quería a Sean Penn en el papel debido a que este acababa de ser nominado al Oscar.

Así citaba Smit a Peters: “Mira en los ojos de Penn en esa película, tiene ojos embrujados, los ojos de un asesino”. Aunque puedan parecer dos directores muy diferentes, Smith terminó mencionando que lo que él quería conseguir era algo muy del estilo a lo que hizo Zack Snyder. “Quería reinventarlo. Quería algo arenoso, gráfico y adulto. Básicamente, quería lo que finalmente hizo Zack Snyder”.