Daniel Radcliffe lleva muchos años escogiendo papeles extraños y en general diferentes para quitarse de encima la etiqueta de Harry Potter. Lo esté o no consiguiendo es algo que no quita el valor a que efectivamente no para de escoger personajes arriesgados, mostrando la gran cantidad de matices, registros y géneros que puede abarcar el intérprete londinense. Su última “performance” viene a raíz del biopic sobre el humorista y cantante Weird Al Yankovic. Conocido por sus incontables parodias musicales, Yankovic ha compartido en sus redes sociales el tráiler en el que Radcliffe lo interpreta.

Hace unos meses pudimos ver el aspecto caracterizado del actor, pero ahora podemos verle en movimiento, en todo su esplendor. Como viene siendo habitual en él, Daniel Radcliffe se apoya en su vis cómica para encarnar al legendario músico. Gran parte de la cinta mostrará las estrambóticas actuaciones del artista entre la multitud. Visto el tráiler, podemos decir sin ningún tipo de duda que el protagonista ha dominado el famoso acordeón de Yankovic, una pieza inseparable del personaje. El avance promocional se desarrolla a ritmo de Like a Surgeon, la canción paródica que el cómico hizo del éxito Like a Virgin de Madonna. La reina del pop aparece del mismo modo representada en la película por la actriz Evan Rachel Wood, aunque en el tráiler se la ve de forma muy breve y de espaldas a la cámara.

Weird: The Al Yankovic Story está dirigida por Eric Appel, quien tiene una gran experiencia en el terreno de la comedia, realizando varios capítulos de series como Brooklyn Nine-Nine y Silicon Valley. Appel coescribe el guion junto al propio Yankovic, siendo un raro caso ya que no suele ser nada corriente que el protagonista de un biopic firme su propia historia de puño y letra. El reparto principal de la película se completa con Rainn Wilson ( The Office), Julianne Nicholson ( Yo, Tonya) y Toby Huss (Dickinson).

Yankovic ha vendido más de 10 millones de álbumes y ha ganado el Grammy cinco veces, además de conseguir seis discos de platino. Una estantería llena de premios que muchos artistas “serios” querrían tener. Weird: The Al Yankovic Story prepara su lanzamiento en exclusiva para la plataforma The Roku Channel, sin embargo todavía no se ha anunciado una fecha específica para su estreno. Al no pasar por cines, tiene bastante complicado entrar en la categoría de premios de los principales festivales.