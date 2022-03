Hace algunas semanas pudimos saber que el actor Daniel Radcliffe interpretaría en un biopic al cómico norteamericano Al’ Yankovic. Un humorista que se ha especializado en realizar parodias musicales. Normalmente estas cintas biográficas suelen llegar tras el fallecimiento de sus protagonistas reales, pero este no es el caso. Yankovic ha colaborado en el guion y es uno de los productores del film, junto al sello Funny Or Die! A Radcliffe ya lo hemos podido ver caracterizado como el protagonista, pero ahora a la que hemos podido echar un vistazo esa Evan Rachel Wood como Madonna.

Al haber parodiado a grandes artistas de la talla de Lady Gaga, Nirvana o Michael Jackson era de esperar que algunos de estos iconos de la música apareciesen en la película. De momento, tan sólo tenemos constancia de la presencia de James Preston Rogers como el exluchador de wrestling, Hulk Hogan y de la aparición de la reina del Pop. Al’ Yankovic hizo suya la versión de Like a Virgin de la cantante, cambiándole la letra y el nombre a Like a Surgeon. Lejos de molestarse, Madonna le dio su personal beneplácito al cómico.

Al estar ambientada en la década de los 80, la versión de Evan Rachel Wood como Madonna será acorde a ese periodo tan concreto, en el que la diva consiguió brillas más que nunca. En la fotografía, se puede apreciar la gran recreación de vestuario, así como una caracterización muy convincente y sin prótesis de maquillaje que escondan el rostro de la actriz.

Con Weird: The Al Yankovic Story como título original, la película estará dirigida por Eric Appel, un realizador que jamás ha liderado un largometraje pero mantiene en su filmografía una buena cantidad de capítulos de series cómicas en su haber. The Office, New Girl, Brooklyn Nine-Nine,Silicon Valley, etc. Precisamente de The Office se ha añadido al casting Rainn Wilson, interpretando al locutor de radio Dr.Demento. El biopic se encuentra actualmente grabándose y se podrá ver en el servicio de streaming Roku Channel, aunque no sería extraño verlo estrenada en algunas salas de cine, de cara a la próxima temporada de premios.