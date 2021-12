Tony Lanez, de nuevo es protagonista por verse involucrado en otra polémica, en esta ocasión con la reina del pop, Madonna. Para conocer el origen de esta polémica, nos tenemos que remontar al pasado viernes, día en el que el rapero canadiense lanzó su nuevo álbum ‘Alone at Prom’. Este que estaría ambientado en la temática de los 80, parece haber molestado a la cantante estadounidense.

Pero ¿qué es lo que la ha molestado tanto a la estrella del pop? La cantante ha encontrado gran similitud en su tema ‘Into the Groove’ del disco ‘Like a Virgin’, con el single del rapero ‘Pluto´s Last Comet’.

Por esta razón, ha decidido tomar medidas legales contra el uso sin permiso de su canción. Además, la propia Madonna, ha querido avisar de ello al rapero vía Instagram: “Lee tus mensajes privados por el uso ilegal de mi canción Into the Groove” le escribía la artista.

Madonna calls out Tory Lanez on Instagram for illegal use of her song, “Into the Groove.” pic.twitter.com/vxUg1pX9au

