Cristina Pedroche, desaparecida tras dar a luz a su hijo: qué ha pasado con la presentadora

El pasado mes de julio, Cristina Pedroche dio la bienvenida al mundo a su segundo hijo en común con Dabiz Muñoz. La pareja, a pesar de ser conocida a nivel nacional, siempre ha intentado mantener al margen del foco mediático su vida privada. Pero, el nacimiento del pequeño Isai Pedroche era un anuncio que no podía faltar, teniendo en cuenta que también compartieron con el mundo el momento en el que descubrieron que volverían a ser padres. Así pues, de este importante acontecimiento para ambos ha pasado casi un mes. Pues, el niño, según apuntó la colaboradora televisiva, nació el día 17.

«Pues sí, el amor se multiplica», escribió junto a una publicación donde se ve las manos de los cuatro. Pues, con el nacimiento del niño, la pequeña Laia ha pasado a convertirse en la hermana mayor. Una publicación muy familiar que cuenta con más de 190.000 ‘me gusta’. Además, muchas han sido las celebridades y rostros conocidos que han querido felicitar al matrimonio. Eso sí, desde el 18 de julio, día en el que se publicó la instantánea, no se ha vuelto a saber nada de la colaboradora televisiva. La madrileña ha guardado silencio absoluto en redes sociales, un movimiento que dista mucho de lo que realizó cuando nació su hija.

Como los seguidores de Pedroche sabrán, la joven, de 36 años, acudía a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el proceso de postparto cuando nació su hija. Durante días, mostró al mundo los cambios que estaba sufriendo su cuerpo tras haber dado a luz. Un movimiento con el que intentó dar viabilidad a los cuerpos reales tras parir.

Pues, mientras muchas celebrities muestran su delgadez y cuerpo estilizado en cuestión de días, Cristina Pedroche quería mostrar que la realidad no es así. El cuerpo se toma su tiempo para recuperarse, pues ha traído una nueva vida al mundo. Un movimiento con el que la colaboradora se ganó el aplauso de muchos, pero también las críticas de otros.

Y es que, la madrileña ha sido testigo en primera persona del daño que pueden causar los comentarios de la gente en redes sociales. Por ello, quizás, tras todo lo vivido y con intenciones de apostar por su salud mental, Pedroche ha decidido alejarse de manera temporal del mundo cibernético.

En stories, la última aparición de la empresaria ha sido también fugaz. Pues, quiso compartir una imagen de ella comiendo jamón serrano. Un alimento que ha tenido que evitar durante los nueve meses de embarazo, al igual que muchos otros. Pues, debe seguir las recomendaciones médicas.

«Qué felicidad», escribió junto a la instantánea. Pero, desde entonces, el perfil de Instagram de la de Vallecas se encuentra en silencio absoluto. Una situación que no ha pasado desapercibida para sus más de 3 millones de seguidores. Pero que, como mencionamos en líneas anteriores, podría deberse a que quiere centrarse al 100% en su bebé. Todo ello sin tener que sufrir los malos deseos de terceros.