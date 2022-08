Esto es lo que cobraron Harry, Hermione y Ron por las películas de Harry Potter

Todo el mundo sabe que las franquicias y las sagas versan su potencial en los rostros que las protagoniza. Hasta tal punto, que a menudo es común que a estos, después les cueste quitarse la etiqueta de sus perspectivos personajes. Pero, ¿alguien imagina por ejemplo algunas de las películas de Harry Potter sin Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint? Eso explica que estos actores que comenzaron esta aventura mágica como niños y que la terminaron como adultos, tuviesen unos sueldos atípicos para el momento en el que se firmaron sus contratos.

Radcliffe (Harry Potter), Watson (Hermione Granger) y Grint (Ron Weasley) se hicieron famosos internacionalmente solo con el estreno de la primera película en 2001, el fenómeno de masas creado por J.K. Rowling ya arrasaba en todas las librerías del mundo y su adaptación al terreno cinematográfico no hizo más que expandir esa fiebre por la magia. Volviendo al tema económico, aunque se pueda intuir que las remuneraciones fueron estratosféricas, lo cierto es que no es tan sencillo estipular cuánto cobraron algunas estrellas por sus películas de Harry Potter, hasta que no pasa algo de tiempo desde su estreno en cines. Ahora, gracias a una información del medio Objetivo TV, sabemos con exactitud cuánto cobraron estos inolvidables protagonistas.

Como es de esperar, el mejor pagado de todos no podía ser otro que Radcliffe. Ser el niño que sobrevivió es una condición especial que tiene que reflejarse directamente en la cuenta bancaria y quizás, el propio actor inglés tiene más dinero en su banco de la vida real que el que su personaje alojaba en Gringotts. Radcliffe ganó 40 millones por las dos últimas entregas de la saga, Las Reliquias de la Muerte (divididas en dos partes). Si a eso le sumamos el hecho de que los tres participaron en hasta ocho películas…digamos que estos tres amigos podrían haberse jubilado nada más graduarse en Hogwarts. Sustancial es además la diferencia de sueldo respecto a la primera cinta, donde Radcliffe se llevó un millón de dólares. Un cambio lógico, pues desde Warner Bros. Todavía no sabían cómo iba funcionar a nivel comercial.

En cuanto a los otros dos miembros de la casa Gryffindor, Rupert Grint engroso su cuenta bancaria con 29 millones por las dos últimas películas, mientras que por La Orden del Fenix se llevó 4. Cifras muy parecidas a las de Watson, la cual obtuvo 30 millones por las dos partes de Las Reliquias de la Muerte.