La escritora del mundo mágico de Harry Potter, J.K. Rowling ha sido el último intento de cancelación por parte del gran público. La autora publicó algunos tuits polémicos dando su opinión sobre la identidad de género, causando un gran revuelo mediático que ya la ha tildado de tránsfoba. Warner Bros redujo su participación lo máximo posible en el especial Regreso a Hogwarts por el 20 aniversario de la franquicia y tanto dos de su trío protagonista (Emma Watson y Daniel Radcliffe) han mostrado el total rechazo a las palabras de la escritora. Sin embargo la creadora no está sola, ya que a la defensa de Rupert Grint se le acaba de unir otro actor de la saga, Jason Isaacs (Lucius Malfoy).

Ha sido a través del medio The Telegraph donde Isaacs no ha querido meterse en demasiados problemas sobre el debate y aun así ha defendido a Rowling: “No quiero verme empujado a hablar acerca de la cuestión trans (…) Algo que la gente debería saber acerca de ella es que ha dedicado una cantidad enorme de su fortuna a convertir el mundo en un lugar mejor para cientos de miles de niños vulnerables mediante su ONG Lumos”.

Unas donaciones que el actor señala como muy buenas y que muchos de los actores de la franquicia la han visto actuar en directo en este campo. Por ello, no piensa hacer como otros compañeros de reparto y reservarse su opinión hasta que pueda hablar con J.K .Rowling en privado: “Aunque haya dicho cosas muy polémicas, no pienso lanzarme a apuñalarla de frente (o por la espalda) sin haber tenido antes una charla, cosa que de momento no se ha presentado”.

Estas declaraciones se suman a la que hace unos días espetaba el propio Rupert Grint (Ron Weasley). El actor manifestó no estar de acuerdo con las palabras de la creadora de su personaje, pero no puede sumarse a esa cancelación global. “Comparo a J.K Rowling con una tía. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que mi tía dice, pero sigue siendo mi tía. Es complicado”, apuntaba Grint.

J.K. Rowling sigue teniendo una fuerte presencia figurando en el guion de la precuelas de Animales fantásticos. De momento parece que la autora sobrevive al temporal.