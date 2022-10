Harrison Ford aterriza en Marvel: Será el general Ross en ‘Capitán América 4’

Harrison Ford se despedirá el año que viene de Indiana Jones, un personaje imborrable de su filmografía y por ende, del imaginario cinematográfico mundial. Pero lo que parece cada vez más como un final de carrera a veces, puede tener nuevos comienzos como los rumores que sitúan al protagonista de Blade Runner como el nuevo fichaje estrella de Marvel.

Desde hace varia semanas, medios como Deadline vienen anunciando que Ford mantenía conversaciones muy avanzadas con Kevin Feige para interpretar al general Ross en el UCM. Una noticia que reafirma IndieWire, ubicando a la leyenda de Hollywood al frente al proyecto de Capitán América: Nuevo Orden Mundial. Originalmente, el rol de Thaddeus Ross apareció en el universo fílmico de La casa de las Ideas en 2008, con el actor William Hurt interpretándolo en El increíble Hulk. Durante los sucesivos años, Hurt hizo esporádicas apariciones en varias entregas, como uno de los responsables militares de los Estados Unidos que querían mantener a raya a Los Vengadores. Desgraciadamente, el intérprete falleció a los 71 años a principios de este 2022. Sin embargo, el papel de Ross es esencial en el futuro de la franquicia y por tanto, el equipo de Kevin Feige no puede dejar a este autoritario militar en el olvido. Debido a ello, Harrison Ford parece haber sido el elegido y si todo se desarrolla como debería, terminará engrosando la lista de grandes figuras que han entrado el género superheroico.

Es de espera que la relevancia de Ross no claudique en la cuarta entrega del Capitán América. SI se siguiese la estela del cómic, Ford debería desempeñarse también en Thunderbolts, el escuadrón suicida en el que la casa de las ideas reunirá a varios antihéroes (Yelena Belova, Soldado de Invierno y John Walker entre otros).

Capitán América: Nuevo Orden Mundial llegará a los cines el próximo 3 de mayo de 2024 y Thunderbolts dos meses después, concretamente el 26 de julio. La cuarta película sobre el superhéroe estadounidense estará dirigida por Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) y será la primera película sobre el héroe que no cuente con Chris Evans, el Capitán original que después de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, contará con Anthony Mackie en el puesto. El calendario de estrenos de Marvel cambió radicalmente después de que el reboot de Blade todavía no tenga director. Un efecto dominó que retraso Deadpool 3 o el próximo evento de Los Vengadores, Secret wars.