El actor estadounidense William Hurt ha fallecido este domingo por causas naturales a la edad de 71 años, como ha trasladado la propia familia a través de un comunicado de prensa. “Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 71 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento”, señaló su hijo en el mismo texto.

El actor ganó un premio Oscar por su papel en El beso de la mujer araña (1985) y protagonizó otras películas reconocidas como Al filo de la noticia (1987) o Hijos de un dios menor (1986). Sin embargo, a pesar de haber contado con una de las carreras cinematográficas más destacadas de Hollywood, el éxito no le premió como posiblemente merecía.

«Nos entristece profundamente informar de que el actor William Hurt, intérprete del profesor Hobby en A.I. Inteligencia Artificial de Seteven Spielberg ha muerto a la edad de 71 años», ha informado también a través de un comunicado la productora Amblin Entertainment de Spielberg.

«Como actor, William trabajó desde el interior, proyectando la humanidad de sus personajes hacia fuera. Gracias, William, por demostrarnos con coherencia a través de tus papeles dónde nacen los sueños: del corazón», prosigue el texto de Amblin.

Su debut como actor tuvo lugar en 1977 en la serie Kojak donde interpretó a Jake. Participó en las películas The Incredible Hulk en 2008, Capitán América: Civil War en 2016, Avengers: Infinity War en 2018, Avengers: Endgame en 2019 y Black Widow en 2021. Logró cuatro nominaciones a los Oscar de la mano de Una historia de violencia, Al filo de la noticia, Hijos de un dios menor y Kiss of the Spider Woman.

En los últimos años de su carrera fue acusado de agresiones y abusos sexuales durante el rodaje de Hijos de un dios menor por su ex novia Marleen Matlin. Su última aparición tuvo lugar durante el inicio de la Fase 4 del UCM, en la reciente película de Viuda Negra.

William Hurt, the acclaimed actor best known for his Oscar-winning performance in 1985’s “Kiss of the Spider Woman” and his work in “Broadcast News,” “A History of Violence” and “Children of a Lesser God,” has died at 71 years old. https://t.co/g2BhtVlNbI pic.twitter.com/RxvAwwgxII

— Variety (@Variety) March 13, 2022