Kevin Feige habla por primera vez de la Fase 5 de Marvel

Pasados todos los acontecimientos de la saga del Infinito y derrotado Thanos en Vengadores Endgame, el Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en su Fase 4. De momento, sabemos que en esta etapa, el nuevo gran villano es Kang el conquistador pero eso no quita para que en este periodo este antagonista sea la única amenaza para la tierra. En algún momento tendrán que regresar los Celestiales, para terminar con la amenaza pendiente en la cinta de Eternals, sin dejar de prestar atención tampoco a todos los peligros derivados del multiverso, la multi-ventana que prácticamente lo permite todo dentro del UCM. Ahora, Kevin Feige, ha hablado por primera vez para TotalFilm de lo que podemos esperar con la Fase 5 de Marvel:

“A medida que nos acercamos al final de la Fase 4, creo que la gente comenzará a ver hacia dónde se dirige esta próxima saga”, comentaba Feige al medio norteamericano. Este planificador de Marvel es el máximo responsable de la que es la conexión de películas mejor realizada en la historia del cine, con casi dos décadas de títulos increíbles a los que recientemente se han añadido el universo de las series. De momento desconocemos cuando la Fase 5 de Marvel se anunciará, pero teniendo en cuenta que el periodo en el que nos encontramos se cerrará en 2023, no sería extraño que La Casa de las Ideas diera la campanada en algún evento próximo como la Comic Con de este julio o la D23 Expo de septiembre.

El productor estadounidense mencionó además que la fase 4 está dejando las suficientes pruebas con las que se intuye el camino en constante expansión de esta ficción gigantesca: “Creo que ya ha habido muchas pistas, que al menos son evidentes para mí, de hacia dónde va toda esta saga. Pero seremos un poco más directos al respecto en los próximos meses, para establecer un plan, de modo que las audiencias que quieran ver el panorama general puedan ver una pequeña, pequeña, pequeña parte de la hoja de ruta”.

El siguiente estreno de Marvel será Thor: Love and thunder, el próximo 8 de julio. Después llegará Black Panther: Wakanda forever el 11 de noviembre. En 2023, los Guardianes de la Galaxia de James Gunn continuarán explorando el espacio en una tercera parte y The Marvels presentará en pantalla grande a Ms. Marvel el 28 de julio del próximo año. Todo ello, teniendo en cuenta que Thunderbolts o Los 4 fantásticos no tienen todavía fecha de estreno oficial.