La duración de ‘Thor: Love and thunder’ sorprende a los fans

Desde que llegaron títulos como Vengadores; Infinity war y Endgame, el público ha visto cómo la duración de las películas de superhéroes han ido aumentando exponencialmente. Dos de los últimos ejemplos han sido Spider-Man: No way home, con un metraje de dos horas y media y The Batman, casi tres horas de duración. Sin embargo, parece que Marvel pretende reducir los tiempos de sus nuevas historias y Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya supuso proyecto de tiempo reducido (120 minutos), en comparación con anteriores incursiones dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Ahora esto parece ir a más y Thor: Love and thunder será, por el momento, la película más corta de la Fase 4 planteada por Kevin Feige.

Thor: Love and thunder durará prácticamente dos horas (119 minutos). Esta información no ha sido confirmada por Marvel, sino por varios sitios web de cine en los que ya se pueden comprar las entradas anticipadas. La cuarta película en solitario del Dios del trueno llegará un día antes en Reino Unido, mientras que a España aterrizará en la cartelera el 8 de julio, siendo con diferencia, el blockbuster superheroico más esperado del verano. Para encontrar un título más corto que esta nueva entrega, debemos remontarnos al 2018 con el estreno de Ant-Man y la Avispa, la cual sólo precisaba de 118 minutos para narrar la secuela liderada por Scott Lang.

Tampoco es que las historias individuales del superhéroe más fuerte de los Vengadores se hayan caracterizado por ser excesivamente largas en su metraje. Thor: Ragnarok tuvo una duración de 130 minutos, la secuela El mundo oscuro alcanzó los 112 y la historia origen dirigida por Kenneth Branagh llegó a los 114 minutos.

Lo que si sorprende de su duración es que quizás Thor: Love and thunder sea una de las historias del UCM que más cosas tienen que contar. Por un lado porque el personaje de Chris Hemsworth sufrirá una crisis existencial y por otro, porque la trama deberá explicar cómo Jane Foster (Natalie Portman) ha logrado convertirse en Migthy Thor y por consiguiente, empuñar el Mjolnir. La segunda película de Thor dirigida por Taika Waititi contará también en su reparto con Chris Pratt, Sam Neill, Karen Gilan, Tessa Thompson y Christian Bale, en el papel de Gorr el carnicero de dioses.