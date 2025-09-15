Los Emmy 2025 dictan sentencia: la mejor serie del año es una sátira de Hollywood repleta de estrellas

Hace escasas horas, el mundo de la pequeña pantalla celebró la gala de premios más reconocida dentro de la industria: los premios Emmy 2025. Los galardones, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, llevan años consagrando a las grandes ficciones desde finales de los 40, cuando el certamen sólo aceptaba producciones estadounidenses. Ahora, con el paso de los años y el auge de la época dorada de los seriales y del streaming, el evento ha logrado una relevancia mayor, rivalizando con otras grandes celebraciones del calendario anual como los Globos de Oro o los Oscar. Así que una edición más, los Emmy 2025 han consagrado a la mejor serie del mundo del vídeo bajo demanda: The Studio, la sátira hollywoodiense creada por Seth Rogen, Alex Gregory y Peter Huyck.

En realidad, la ficción con más consideraciones ha sido Adolescencia, alzándose con 6 categorías en una noche donde la cuarta temporada de The Bear y la tercera de The White Lotus se han ido de vacío. Pero más allá de la cantidad, los Emmy 2025 han erigido al proyecto de Apple como la mejor serie, pues ninguna otra comedia había conseguido alzarse con tantas figuras de la icónica musa que sostiene un átomo entre sus manos. The Studio se ha llevado la pasada madrugada 5 premios Emmy: Mejor serie de comedia, actor principal en serie de comedia (Rogen), actor invitado en serie de comedia (Bryan Cranston), dirección en serie de comedia (Rogen y Goldberg) y mejor guion en serie de comedia.

Pero ¿de qué trata realmente The Studio? ¿quién aparece en el reparto? ¿habrá segunda temporada? Con 10 episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno, esta parodia que se ríe abiertamente del sistema de estudios y de las grandes majors es un imperdible tanto para la comunidad seriéfila como para los cinéfilos que conozcan los entresijos de la meca del celuloide y sus líos entre bambalinas

Emmy 2025: la mejor serie

La sinopsis oficial de The Studio es la siguiente: «Con el cine tradicional intentando mantenerse vivo y relevante, Matt (Rogen) y su equipo de ejecutivos luchan contra sus propias inseguridades, artistas narcisistas y grandes capos corporativos, siempre con la esquiva meta de hacer grandes películas. Vistiendo de traje para disfrazar una continua sensación de pánico, cada fiesta, rodaje o entrega de premios se presenta como una oportunidad de éxito o una catástrofe definitiva».

Aparte de Rogen, la historia reúne a varias caras conocidas de la interpretación como Catherine O’Hara, Kathryn Hahn o Bryan Cranston interpretando a personajes ficticios y al mismo tiempo, The Studio presenta a varios iconos de Hollywood interpretándose (con cierta exageración) así mismos. Ahí están las apariciones estelares de Martin Scorsese, Greta Lee o Charlize Theron.

Habrá segunda temporada

Gracias a las grandes críticas y a la audiencia lograda dentro de Apple TV, el terminal renovó a The Studio el pasado mes de mayo para una segunda temporada. Un acierto premonitorio que los recientes Emmy 2025 han terminado validando, convirtiéndola en la mejor serie de la actualidad televisiva. Eso sí, no tendremos una segunda ronda de episodios hasta al menos, 2027.