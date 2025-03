Premios Oscar 2025: Mikey Madison y ‘Anora’ ganan por encima de Demi Moore y Karla Sofía Gascón

Hoy se han entregado los Premios Oscar 2025. Anora fue la gran ganadora de la noche mientras que la actriz española Karla Sofía Gascón fue castigada por sus polémicas y fue Mikey Madisola quién se alzó con la estatuilla dorada. Emilia Pérez perdió como película internacional a favor de la brasileña Aún estoy aquí. La gala ha tenido lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Este icónico lugar está situado en el corazón de Hollywood y desde 2002 es la sede que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas elige para celebrar los Oscar. El humorista Conan O’Brien ha debutado como presentador de los Oscar en esta edición, tomando el relevo de Jimmy Kimmel, quien fue maestro de ceremonias en las dos ceremonias anteriores. Te contamos todo lo que ha ocurrido en la fiesta más importante de la industria del cine.

La gala arrancó con Ariana Grade cantando Somewhere only we know (de El Mago de Oz- en homenaje a Wicked-). También actuó, en el arranque, su compañera Cynthia Erivo. En un primer momento, la Academia de Cine anunció que no habría número musicales por respecto a los reciente sincendios en la ciudad de Los Angeles pero al final actuaron las dos intérpretes preciamente como homenaje a la tragedia.

El arranque de Conan O’Brien

Conan O’Brien arrancó la gala haciendo un homenaje a la película La sustancia( haciendo que salía del cuerpo de Demi Moore) . El discurso inicial del presentador incluyó un chiste a Karla Sofía Gascón y le dijo: «Karla, si has tuiteado sobre los Oscar, recuerda, mi nombre es Jimmy Kimel (el conductor de la gala en años anteriores). Recordemos que Gascón acudió a la gala pero no dio entrevistas.

«En Babygirl, Antonio Banderas interpreta a un hombre que no sabe darle un orgasmo a su mujer. Ojalá me direan el papel a mí», dijo Conan O’Brien como chiste al actor español y a una de las películas más olvidadas de los Oscar 2025.

A Conan O’Brien se le unió Adam Slander como parte de la comicidad.

Conan O’Brien fue divertido y correcto con lo que se espera en los Oscar: ironía pero sin herir o hacer demasiado daño a nadie. De hecho, el humorista quiso ponerse serio al final de su discurso inicial y se acordó de los incendios y de los técnicos capaces de hacer el cine.Y para concluir, el presentador se atrevió con un número musical en el que advertía a los ganadores de que no se pasaran del tiempo establecido para agradecer sus premios (podrían hacer lo mismo en los Goya…).

La polémica de Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón era la favorita a mejor actriz en todos los premios cinematográficos de esta temporada por su papel en la película Emilia Pérez. En cambio, estuvo semanas sin aparecer de manera pública

Netflix decidió vetarla tras sus polémicos comentarios en redes sociales. La plataforma quiso apartarla para proteger las otras nominaciones de la película (11 de los Bafta, 13 en los Oscar). ¿Cómo? No pagando sus viajes y su alojamiento de cara a las Oscar. Aunque, al final, la plataforma cambió de opinión.

La actriz española se vio en una polémica por una serie de mensajes racistas y xenófobos publicados en redes sociales hace varios años. La española aseguró en un comunicado que se mantendría en «silencio» para no perjudicar a la película en la carrera a los Óscar y dejaría que «el trabajo hable por sí solo».

La primera vez que volvimos a ver a la actriz de Alcobendas en público tras la polémica fue en los Premios Cesar ( de la Academia francesa) aunque no dio declaraciones ni se juntó con sus compañeras.

Gascón no dio declaraciones en los Oscar 2025 aunque sí asistió a la ceremonia.

Kieran Culkin, primer ganador

El Oscar más claro fue el de Kieran Culkin por A Real Pain. como Mejor Actor de Reparto. Lo ha ganado todo a su paso, la película ha gustado bastante, habla del Holocausto y el de Culkin es el típico papel premiable. No tenía competidor.

«No tengo ni idea de cómo he llegado hasta aquí», dijo Culkin, además de agradecérselo a todo el equipo de su película y a su mujer, a quién le dedicó las siguientes palabras: «Ella me prometió cuarto hijos si ganaba un Oscar. Yo ya he cumplido…».

‘Flow’, la sorpresa animada

A pesar de que Robort Salvaje era la gran favorita (es maravillosa) para ganar como Mejor Película Animada, fue Flow (que también optaba al Oscar a Película de Habloa No Inglesa) la que consiguió el galardón.

Una guion dinámico

El hecho de que cinco de los protagonistas de las películas nominadas al Mejor Vestuario presentasen ese premio hace ver que el guion de la gala se dedicase al entretenimiento ( el espectáculo no sólo se debe dar en los galardones importantes). Al final, la estatuilla se lo llevó Wicked. Lo mismo ocurrió con el Oscar a la Mejor Fotografía. Eso es escribir bien una gala.

Los mejores guiones

Anora y Cónclave se llegaron los Oscar al Mejor Guion y al Mejor Guion Adaptado respectivamente. ¿Lo merecen? Sin duda. Además, eran los favoritos.

James Bond, de lo mejor de la noche

El mejor número musical de la noche fue el dedicado a la saga James Bond (que a punto está de de nombrar al nuevo actor que interprete al míctico agente secreto británico) a cargo dela actriz Margaret Qualley (La sustancia) y las cantantes Lisa, Doja Cat,y Raye. Pregunta: ¿Margaret Qualley será nueva chica Bond?

Zoe Saldaña, un Oscar cantado y merecido

Como era de esperar, Zoe Saldaña se llevó el Oscar como mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez. Fue el primero Oscar de la película y lo merece. Lo malo es que se acordó del director de la cinta, de sus abogados pero no de Karla Sofía Gascón (le dedicó el Globo de Oro pero en esta ocasión se le olvidó mencionar a mi compañera…).

Zoe Saldaña calls out to ‘Mommy!’ in emotional #Oscar win

pic.twitter.com/GCA4FLU6my — Yip (@yipfella) March 3, 2025

‘Emilia Pérez’ gana como mejor canción: el recuerdo a Karla García Gascón

El mal fue la canción ganadora como Mejor Canción Original y sus creadores se acordaron de sus intérpretes Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

Homenaje a los héroes

El gran momento de la noche llegó con el homenaje a los grándes héroes del momento: los bomberos que acudieron al rescate durante los incendios de Los Ángeles. Algunos de ellos salieron al escenario, leyereon un divertido guion y se fueron.

‘Emilia Pérez’ no es la mejor película extranjera

Para muchos fue una sorpresa pero, en realidad, no fue así. La brasileña Aún estoy aquí ganó como Mejor Película de Habla No inglesa por encima que Emilia Pérez que estaba nominacda a trece Oscar. ¿A la francesa le ha pasado factura las polémicas? Sin duda.

Adrian Brody confirma las quinielas

Al final Adrian Brody por The Brutalist se llevó el Oscar 2025.. Timothée Chalamet por A Complete Unknown se quedó sin su ansiada estatuilla dorada. Este era el segunda Oscar para Brody tras El pianista.

‘Anora’, la gran triunfadora

Sean Bake se llevó el Premio Oscar como mejor director por Anora y la película fue considerada la mejor de la película.

Mikey Madison, ¿la gran sorpresa?

Muchos d´àbamos por hecho que era Demi Moore la gran triunfadora como Mejor actriz por La sustancia pero fue Mikey Madison la que se llevó el premio. Fue sorprendente porque Moore se había llevado casi todos los premios antes pero, a decir verdad, la joven se lo merecía.

Lista de ganadores y nominados a los Premios Oscar 2025

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por La sustancia

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor Actor Principal

Adrian Brody por The Brutalist

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Colman Domingo, por Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes por Conclave

Sebastian Stan por El aprendiz

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice: La historia de Trump .

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por A complete Unknown

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por The Brutalist

Isabella Rossellini, por Cónclave

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor Película Internacional

I’m Still Her, Brasil

The Girl With the Needle, Dinamarca

Emilia Pérez, Francia

The Seed of the Sacred Fig, Alemania

Flow, Lituanie

Mejor Película de Animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un Caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune Parte 2

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Emilia Perez

Cónclave

Wicked

The Wild Robot

Mejor Canción Original

El mal, de Emilia Pérez

The Journey

Like a bird

Mi camino, de Emilia Pérez

Never Too Late

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Cónclave

Dune 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Betteer Men

Dune: parte dos

Kinddom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Corto Ficción

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor Corto de Animación

Beautiful Men

In the shadow of the cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor Corto Documental