Karla Sofía Gascón, la única nominada a Mejor actriz ausente en la cena de los Oscar tras ser cancelada

Karla Sofía Gascón ha sido la única actriz que opta a una estatuilla en los premios Oscar 2025 por su papel protagonista que se ha ausentado de la cena en la que se han reunido 172 nominados en el museo de la Academia de Hollywood este martes. Así, la española nominada a Mejor actriz por Emilia Pérez tampoco aparece en la habitual foto de grupo. El almuerzo tradicional, como otros tantos eventos, se canceló por los incendios que asolaron Los Ángeles (California).

La española ha confirmado recientemente que sí acudirá a la gala de los Oscar, ya que su presencia en la ceremonia estaba en el aire debido a la brutal campaña de cancelación que ha sufrido después de que una periodista y activista musulmana rescatara unos tuits antiguos de la actriz. Los mensajes de Karla Sofía Gascón, difundidos a conciencia por Sarah Hagi para dañar su carrera -como hace con «muchas celebridades»-, fueron tachados de islamófobos.

Sarah Hagi marcó así el arranque de una campaña atroz y Karla Sofía Gascón fue devorada por la cultura de la cancelación. La intérprete ya había hecho historia al ser la primera actriz trans nominada al Oscar -y la segunda española que opta a Mejor actriz-, pero hasta Netflix le dio la espalda después de haber sido ella, precisamente, el gran reclamo publicitario de Emilia Pérez. El director de la película, el francés Jacques Audiard (Un profeta), también lo hizo, sin recordar que él mismo protagonizó una polémica propia por decir que el español, lengua que se habla en Emilia Pérez, es un idioma «de pobres e inmigrantes», aunque en su caso no se le masacró. Ni en su caso ni en el de otros muchos directores y actores que han personificado otras controversias mucho más sonadas y han seguido con su vida sin verse en un escenario similar ni ser castigados como ella.

Karla Sofía Gascón ha sido la única de las cinco nominadas al Oscar a Mejor actriz que no ha estado en la cena, en la que sí se reunieron Demi Moore (La sustancia), Fernanda Torres (Aún estoy aquí), Cynthia Erivo (Wicked) y Mikey Madison (Anora). Además, otras grandes estrellas invitadas recorrieron largas distancias para acudir, como Ralph Fiennes, nominado por Cónclave, que llegó desde Reino Unido, o Slava Leontyev, nominado por por Porcelain War, que viajó desde Ucrania, así como la propia Fernanda Torres, desde Brasil. En la cena destacaron otros invitados como Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Denis Villeneuve (Dune: Parte 2), Brandi Carlile (Never too late), Isabella Rossellini (Cónclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked) o Monica Barbaro (A Complete Unknown).

Así como la Academia de Hollywood cuenta con la presencia de Karla Sofía Gascón en la 97.ª edición de los premios Oscar, los galardones del cine francés también esperan la aparición de la española. La protagonista de Emilia Pérez, una producción gala, irá este viernes 28 de febrero a los premios César en París como candidata a Mejor actriz.

Netflix pagará los gastos de su viaje y su estancia, como es habitual por formar parte de la promoción de la película, a pesar de que la plataforma de streaming decidió borrarla de la misma al retirarle todo su apoyo cuando surgió la polémica. Pese a ello, Karla Sofía Gascón, en un gesto de generosidad, dijo sentirse agradecida: «No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta. Estoy agradecida por todos los que han creído en mí: Netflix, la productora y mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años».

La confirmación de su presencia en los Oscar llegó tras un mes apartada de eventos e incluso carteles de Emilia Pérez. Las votaciones para los premios de la Academia están cerradas desde el pasado martes 18 de febrero y, a juzgar por la casualidad de que los tuits fueran rescatados en plena carrera por el Oscar, cualquiera diría que alguien no quería que la española se alzara con él. La crítica ha calificado a la protagonista de Emilia Pérez como lo mejor de la cinta y un descubrimiento para el cine.

Karla Sofía Gascón fue atacada ferozmente, aunque se había disculpado y a pesar de la antigüedad de los mensajes, de hace 8 años. Declaró ser consciente de que sus tuits «han causado daño» y, «como miembro de una comunidad marginada» que conoce «muy bien este sufrimiento», pidió perdón y dijo lamentar «profundamente haber causado dolor».

Zoe Saldaña y ‘Emilia Pérez’

La única que de alguna forma sí le mostró su apoyo fue la otra gran estrella de la película, Zoe Saldaña -que junto con Karla Sofía Gascón ha arrasado, en general, en los premios-, al referirse en las entrevistas al tema, tras ser preguntada por él, pero de manera discreta y sin mencionar a su compañera de reparto. Además, la actriz estadounidense también se ha acordado de ella a la hora de agradecer alguno de sus galardones, como el BAFTA, que dedicó a su sobrino trans y a la actriz española. Es más, en la cena de los Oscar de este martes, Zoe Saldaña insistió en la importancia de que Karla Sofía Gascón acuda a la ceremonia: «Me parece importante que terminemos este capítulo en equipo, como empezó el proyecto desde el inicio y que después cada quien pueda seguir el camino que le toque atravesar. Si es de redención, de redención».

También los distribuidores españoles de Emilia Pérez hicieron con Karla Sofía Gascón lo que no hizo Netflix, y se desmarcaron en público de la plataforma en la gala de los Goya, cuando recogieron el cabezón a Mejor película europea: «Es la película no americana con más premios en los Oscar este año, entre ellos el de Mejor película y el de Mejor actriz para Karla Sofía Gascón y queríamos decir que, ante el odio y el escarnio, más cine y más Cultura». A su paso por la alfombra roja, otros reconocidos rostros de la industria española rompieron una lanza a favor de la actriz, como Mabel Lozano, Emma Vilarasau o Juana Costa.