Ya conocemos la lista de todos los nominados a los Premios Oscar 2025. Este anuncio se iba a emitir el viernes 17 de enero pero se retrasó a hoy día 23 de enero, por culpa de los incendios de Los Ángeles. Esto se tradujo en que la fecha para que los miembros de la institución votaran por las candidaturas se extendió hasta el viernes 17 de enero. Rachel Sennott (El club de las luchadoras, The Idol) y Bowen Yang (Wicked) han sido los encargados de presentar el acto de lectura de las nominaciones de los Premios Oscar 2025 desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles en un show que fue retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Academia. El 2 de marzo se celebrará la gala, con Conan O’Brien como presentador desde el Dolby Theatre de la ciudad californiana. La película más nominado ha resultado ser Emilia Pérez (13), seguida por The Brutalist (10) y Wicked (10). Se ha quedado fuera La habitación de al lado de Pedro Almodóvar así como actrices como Angelina Jolie (María) o Nicole Kidman (Babygirl).

Son 23 el total de las categorías que premian la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y sus distintos comités. A ellas hay que sumar los llamados Governors Awards, los premios honoríficos que ya se asignaron el pasado 17 de noviembre y que premiaron al músico y productor Quincy Jones (quien falleció días antes de poder recibirlo) y la directora de casting Juliet Taylor, colaboradora imprescindible de cineastas como Woody Allen.El Premio Irving G. Thalberg fue para los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, mientras que el británico Richard Curtis recibió el Premio Jean Hersholt por su labor caritativa.

Primera quiniela

Si tuviésemos que apostar hoy por hoy por los ganadores al Oscar, podríamos adelantarnos con algunos que son casi seguros. Para empezar, Kieran Culkin por A Real Pain es más que probable que consiga ser el premio como Mejor Actor Secundario. Como actriz secundaria nos alegramos mucho por la nominación de Ariana Grande (Wicked) pero Zoe Saldaña (Emilia Pérez) tiene más posibilidades.

El Oscar a la mejor interpretación masculina en un papel principal no está muy claro aún, posiblemente esté entre Adrian Brody por The Brutalist y Timothée Chalamet aunque Colman Domingo podría dar la sorpresa. En cuanto a las actrices protagonistas, a día de hoy, las que más suenan son Demi Moore por La sustancia y Fernanda Torres por Aún estoy aquí .

En cuanto a película, es complicado. Emilia Pérez es la más nominada pero es una cinta francesa hablada en castellano y que, para colmo, ha enfadado mucho a la población mexicana. The Brutalist es maravillosa y muy clásica para la Academia aunque sus tres horas y media de duración pueden espantar a algunos votantes. La sustancia no tiene tantas posibilidades pero ojalá sí gane a mejor dirección.

Puede parecer que Emilia Pérez tiene ganado ya el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa pero la brasileña Todavía sigo aquí está ganando muchos puntos. Y tampoco perdamos de vista Flow, la preciosa cinta lituana que también está nominada al Oscar como Mejor Película de Animación.

Nos apena que Margaret Qualley no haya recibido una nominación al Oscar 2025 como actriz secundaria por La Sustancia, al igual que nos escandaliza que el sonido de Emilia Pérez sí opte a un premio (es lo peor de la película, no se entiende nada).

Lista de nominados a los Premios Oscar 2025

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por La sustancia

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor Actor Principal

Adrian Brody por The Brutalist

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Colman Domingo, por Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes por Conclave

Sebastian Stan por El aprendiz

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice: La historia de Trump

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por A complete Unknown

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por The Brutalist

Isabella Rossellini, por Cónclave

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor Película Internacional

I’m Still Her, Brasil

The Girl With the Needle, Dinamarca

Emilia Pérez, Francia

The Seed of the Sacred Fig, Alemania

Flow, Lituanie

Mejor Película de Animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un Caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune Parte 2

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Emilia Perez

Cónclave

Wicked

The Wild Robot

Mejor Canción Original

El mal, de Emilia Pérez

The Journey

Like a bird

Mi camino, de Emilia Pérez

Never Too Late

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Cónclave

Dune 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Betteer Men

Dune: parte dos

Kinddom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Corto Ficción

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor Corto de Animación

Beautiful Men

In the shadow of the cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor Corto Documental