El director de ‘Wicked’ explica el motivo del cambio de título para la secuela

Finalmente y con una distancia prudencial sobre el periodo navideño, podemos afirmar ya que Wicked ha sido la auténtica vencedora de la taquilla invernal. Pues, aunque en un principio la arena de Gladiator II prometía ser un fenómeno sin rival, los ya de por sí fantásticos pronósticos sobre la adaptación del célebre musical se quedaron cortos, llevando a que en este hipotético nuevo «efecto barbenheimer», la producción dirigida por Jon M. Chu saliese victoriosa con casi 700 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Un éxito que podría prolongarse este mismo año cuando se estrene una continuación que en un principio, iba a denominarse simple y llanamente «Parte dos». Sin embargo, desde hace unos días sabemos que Universal Pictures le ha cambiado recientemente el título al seguimiento y ahora, el realizador ha salido a explicar los motivos.

Lo de las consignas numéricas es una cuestión casi tan antigua como el propio cine moderno. De hecho hace poco, Francis Ford Coppola entonó el mea culpa por poner de moda una tendencia que sigue vigente en nuestros días y que según él, comenzó con el estreno y éxito de El Padrino: parte II. La forma de continuar las sagas y las franquicias ha llegado a nuestros días de diferentes formas, pero todavía existe un gran número de proyectos a los que los estudios simplemente bautizan con una categoría numeral. Ahí están la anteriormente mencionada Gladiator II, Dune: parte dos o Del revés 2. Eso sí, del mismo modo, en Hollywood existe una consigna por la cual a pesar de tener pensado el estreno de una bilogía, a expensas de un correcto desarrollo comercial, no se tilda a la primera película con un número. Wicked no se llamo Wicked 1 en el terreno de la distribución y la adaptación de Arrakis no cargó con la «Parte Uno» hasta bien pasado su recorrido por las salas. El ejemplo de fracaso en este ámbito es el del último largometraje de Misión Imposible: Sentencia mortal. El octavo largometraje de la propiedad intelectual llegó a los cines bajo la coletilla de «parte 1» y según los analistas, esta fue una de las causas por las que la labor del agente Ethan Hunt no fue tan bien como se esperaba

‘Wicked for Good’

En realidad, los espectadores no descubrieron el título de Wicked: parte uno hasta la propia proyección del filme. Con un final abierto y tras el éxito crítico y comercial de la proyección, la secuela pasó a llamarse Wicked: For Good. ¿Pero qué significa este cambio y por qué no se ha llamado como estaba planteado?

‘For Good’ es en realidad una de las canciones que las protagonistas interpretarán en la continuación y en su traducción puede interpretar tanto «para bien», como «para siempre».

Pero en su última entrevista con Variety, Jon M. Chu explicó claramente el motivo del cambio: «¿Quién quiere una película llamada ‘Parte 2’? En el guion, siempre decía ‘For Good’, así que fue sólo una cuestión de ‘¿Realmente queremos llamar a esto ‘Parte 2′?’ Nadie quiere eso».

¿De qué trata ‘Wicked’?

La sinopsis oficial de Wicked es la siguiente: «Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, Elphaba era una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no había descubierto su verdadero poder. Por otro lado, encontramos a Glinda, una popular joven marcada por sus privilegios y una ambición que todavía no descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes en la Universidad mágica de Shiz, forjando una insólita y profundad amistad».

La cinta tiene como principales protagonistas a Cynthia Erivo y a Ariana Grande, encontrando además en su elenco a otros rostros reconocibles como Jonathan Bailey (Los Bridgerton), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), Jeff Goldblum (Jurassic Park), Ethan Slater (Perdido en la montaña) y la debutante Marissa Bode, entre otros.

¿Cuándo llegará al streaming?

Con motivo de su gran acogida en salas, se prevé que Wicked todavía tardará un tiempo en llegar al servicio de streaming. Porque antes de ser una opción gratuita para los suscriptores, lo más probable pasa porque su distribuidora quiera «hacer caja» durante unas semanas con la opción y el alquiler de vídeo bajo demanda. Al ser un proyecto propiedad de Universal Pictures, lo más probable en España es que el filme termine recalando en SkyShowtime en algún momento del mes de febrero.