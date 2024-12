Francis Ford Coppola cree que la moda de ponerle números a las secuelas es su culpa: «Me da vergüenza»

Puede que el fracaso de Megalópolis haya supuesto un mazazo de cruda realidad para Francis Ford Coppola y sus fans. Sin embargo e independientemente de sus últimos trabajos, no se puede negar la trascendencia del que para muchos es el auténtico rey del cine de los 70. Tal es así que la influencia del realizador italoamericano como creador, todavía está presente casi medio siglo después en nuestro cine. Por ejemplo, resultaría imposible entender parte de la idiosincrasia de la reciente Civil War sin la existencia de Apocalpyse Now. Aunque por supuesto, su visión y relevancia van mucho más allá de ser una referencia constante en una industria que más que nunca, deja un lado la visión autoral para apostar por un modelo de franquicias y secuelas. Coppola ha ayudado a dar forma al mundo del entretenimiento actual, incluso cuando realmente no estaba intentándolo y así, en una última entrevista a querido pedir disculpas por-sin quererlo-poner de moda lo de añadir números a las continuaciones.

Hace algunos días, el seis veces ganador del premio de la Academia recibió el Kennedy Center Honor por su impacto en la industria audiovisual. Un reconocimiento a una carrera que en realidad, comenzó en los 60 y que adquiriría unas dimensiones magnánimas a partir de 1969 con el estreno de la fantástica Llueve sobre mi corazón. La transformación de su mirada como cineasta se desarrolló de forma paralela al crecimiento de un sistema de estudios que precisaba más éxitos nacidos de su inventiva como líder creativo. Con ello y tras sus palabras de agradecimiento, el director hizo memoria de su carrera repasando sus éxitos y sus momentos de debilidad dentro del negocio audiovisual, aparte de explicar cómo las major le obligaron a realizar una secuela de El Padrino, cuando en un principio no tenía ningún tipo interés en ello. Siendo precisamente ese momento donde nació la historia de amor eterna de Hollywood con los números dentro de las secuelas y sagas.

Coppola quiere «pedir perdón»

En la charla con los medios, Coppola confesó querer poner en problemas a Paramount Pictures al proponer el nombre de El Padrino: Parte II. Hasta aquel momento, la mayoría de las secuelas en la meca del cine tradicionalmente habían estado utilizando títulos únicos para las continuaciones. Es el caso de La novia de Frankenstein o Ella, él y Asta. No obstante, cuando la continuación de Michael Corleone y los flashbacks del patriarca interpretado por Robert De Niro fue un éxito, lo de «poner un 2» en los seguimientos narrativos se convirtió en el inicio de una tradición de la que Coppola no se siente para nada, un orgulloso pionero.

Al Padrino 2, le llegaría posteriormente una tercera parte denostada en su momento, pero que en la actualidad ha logrado un cierto estatus de respeto y reconocimiento. Eso sí, a pesar de esa legión de fans que lo defiende a ultranza, Coppola quiso aprovechar el momento para entonar el mea culpa al referirse al tema de la obsesión por la numerología en los títulos:

«Soy el idiota que empezó a poner números en las películas. Me da vergüenza y pido disculpas a todo el mundo», le contaba al Wahington Post.

Un año polémico para el cineasta

Por si las críticas voraces hacia Megalópolis y el descalabro económico en la taquilla mundial no fuese suficiente, Coppola se ha enfrentado polémicas dentro del set tremendamente complejas. Desde las controvertidas acusaciones por comportamiento poco profesional en el set, hasta su afán por contratar a perfiles interpretativos tremendamente problemáticos como Shia LaBeouf. Firme en su inocencia, el autor contó además lo orgulloso que estaba del elenco que había construido en torno a su último trabajo.

«Me encanta mi elenco. Había gente de un lado de la situación política y del otro. Gente que había sido cancelada y gente que podría haber sido cancelada», explicaba.

Megalópolis es una fábula épica centrada en una América moderna que rinde tributo al Antigua Roma. En ella se da un conflicto político entre César Catilina (Adam Driver), un genio artista que busca dar un salto idealista para la urbe y FranKlyn Cicero (Giancarlo Esposito), el alcalde que desea perpetuar los valores establecidos y los interesese particulares. En medio de ambos se encuentra la hija del segundo, Julia Cicero (Nathalie Emmanuel). Esta deberá debatirse entre su padre y su amor hacia César.

Coppola construyó una obra llena de caras conocidas, donde aparte de los mencionados podemos encontrar a Aubrey Plaza, Jon Voight, Laurence Fishburne, Dustin Hoffman, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter y Grace VanderWaal. Por el momento, Megalópolis no se encuentra en ninguna plataforma de streaming.