‘Civil War’: ¿Por qué es una película clave para A24?

Queda menos de un mes para el estreno de Civil War, la que hasta el momento es la película más ambiciosa del sello A24. Dirigida por Alex Garland, el filme ha sido definido por el cineasta como una cinta “al estilo Apocalypse Now”, mientras que la crítica, lejos de compararla con la obra de Francis Ford Coppola, sí que ha elogiado en gran medida el último trabajo del responsable de Ex maquina. La promoción entra en su recta final y todavía no dejan de surgir titulares en torno a ciertas opiniones e información sobre la producción, quien según la actriz Cailee Spaeny se ha filmado de una forma poco convencional, lo que no deja de ser algo francamente especial teniendo en cuenta que este es un largometraje clave en la historia de la marca.

Civil War sigue a un grupo de periodistas que viajan por carreteras secundarias de los Estados Unidos. El objetivo es llegar a Washington DC, donde se ha planeado una invasión y un golpe de estado. La cinta está ambientada en un futuro distópico durante lo que sería una Segunda Guerra Civil estadounidense, intensificada cada vez más entre el propio gobierno y las fuerzas separatistas. La cara interpretativa más llamativa de la historia es Kirsten Dunst, una periodista fotográfica dispuesta a “arriesgar su vida” para mostrar la verdad. Spaeny, quien interpreta a otra miembro de este grupo, quiso hablar de la forma tan peculiar con la que el director británico ha trabajado en el set de rodaje: “La forma con la que Alex filmó fue realmente inteligente, porque no lo hizo en un estilo tradicional. Las cámaras eran casi invisibles para nosotros. Se sintió inversivo e increíblemente real. Fue escalofriante”. Una forma de grabación que nos recuerda a lo que Jonathan Glazer hizo con La zona de interés, la ganadora del Oscar a Mejor película Internacional, producida también por el sello independiente.

¿Por qué ‘Civil War’ es un proyecto tan importante para A24?

A24 no tiene que demostrar nada a la industria, pues a pesar de haber nacido en 2012, ya cuenta con dos Premios Oscar a la Mejor película. El primero de ellos de forma tremendamente sorprendente con Moonlight. El segundo, consiguiendo brillar a través de una propuesta tremendamente original como es Todo a la vez en todas partes. Fuera del reconocimiento, la productora de Los Ángeles, suele concentrar en su abanico de proyectos, la grandes sorpresas del año. Ahí están Aftersun en 2022 o Vidas pasadas en 2023, sorpresas que han contribuido al nacimiento de grandes cineastas, actualmente considerados referentes en su género, como son Ari Aster (Hereditary, Midsommar) o Robert Eggers (La bruja, El faro). Pero entonces ¿qué tiene de especial Civil War para A24?

Producida con un presupuesto de 50 millones de dólares, Civil War es posiblemente el primer intento real de la compañía por ascender al territorio cinematográfico de las producciones de presupuesto medio. Después de una década produciendo y distribuyendo películas mucho más pequeñas, esta distopía bélica sobre la polarización política y social, ocupa una zona del mercado abandonada por la competencia. Lo que supone una oportunidad única en un sector sin competencia. Para promocionar Civil War, A24 está realizando un relanzamiento de algunos de sus grandes clásicos en Norteamérica, remasterizados en IMAX. La semana pasada Ex machina tuvo una fuerte respuesta en los cines nacionales y en las próximas semanas, llegarán a las salas otros títulos estrella de la compañía como Hereditary (abril) y Diamantes en bruto (mayo).

La crítica la ha encumbrado

En lo financiero, quien dictará sentencia sobre el éxito o el fracaso de Civil War será la taquilla. No parece que precisamente vaya a ser una barrera presupuestaria muy complicada de remontar y de seguro que las buenas críticas que ha ido cosechando, ayudarán a la hora de intentar atraer al público a las salas. La cuarta cinta de la carrera de Garland se estrenó en el pasado festival de cine South by Southwest y la respuesta, no podría haber sido más positiva. El drama road movie cuenta actualmente con un 92% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes y medios como Collider, la calificaron como “la mejor película de Garland hasta el momento”.

El reparto tiene también a Jesse Plemons, Wagner Moura, Sonoya Mizuno, Stephen McKinley Henderson y Nick Offerman. Desde luego, parece la reconciliación de Garland con la crítica, pues su anterior película titulada Men, no fue especialmente bien recibida ni por el pública ni por la prensa especializada.

Civil War llegará a los cines el próximo 19 de abril.