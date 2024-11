El mundo de la música está de luto. Quincy Jones, uno de los productores más queridos y reconocidos de la historia de la música, ha fallecido a los 91 años. Según ha confirmado su representante, Arnold Robinson, el artista falleció el pasado domingo en su casa de Los Ángeles, y lo hizo rodeado por su familia. Lejos de que todo quede ahí, su círculo más cercano ha tomado la firme decisión de emitir un comunicado confirmando la trágica noticia del fallecimiento del histórico y reconocido productor musical: «Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones». Por si fuera poco, no han dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para añadir algo más: «Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él».

Como no podía ser de otra manera, es un hecho es que su pérdida ha supuesto un duro golpe para los amantes de la música, sobre todo aquellos que adoran el género pop. Al fin y al cabo, él fue productor de numerosos temas y un gran número de álbumes que han marcado un antes y un después en la industria musical a nivel mundial. Tanto es así que consiguió estar nominado hasta en 80 ocasiones en los Premios Grammy, ostentando un gran récord. Al fin y al cabo, nadie ha conseguido más candidaturas en estos míticos y reconocidos premios que él. ¡Eso es algo a destacar y, sobre todo, muy difícil de superar! Por si fuera poco, debemos mencionar que Quincy marcó un antes y un después profesionalmente, entre otras tantas cuestiones, porque fue productor de álbumes que han pasado a la historia, como son Off the Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987) de Michael Jackson. Inevitablemente, se convirtió en una de las piezas clave de la que es considerada como una de las etapas más brillantes de MJ a nivel profesional.

Más allá de producir estos icónicos discos del Rey del Pop, Quicy Jones también destacó por ser compositor de numerosas y premiadas bandas sonoras tanto de cine y televisión. Pero no todo queda ahí, puesto que colaboró y trabajó mano a mano con grandes celebridades del jazz y el R&B como son Ray Charles, Ella Fitzgerald o, incluso, el mismísimo Frank Sinatra. Además, Jones también destacó al ser nada más y nada menos que el director de la orquesta de la canción benéfica titulada We Are The World, de Michael Jackson, que vio la luz en el año 1985.

Por lo tanto, es un hecho que estuvo detrás de proyectos que ya son historia de la música. En todos los sentidos. Como no podía ser de otra manera, muchos son los que se han mostrado verdaderamente tristes por su pérdida. A pesar de todo, y por fortuna, Quincy deja un gran legado entre nosotros en forma de música. Al fin y al cabo, él fue uno de los genios que hubo tras proyectos que nos acompañarán el resto de nuestros días. Descanse en paz.