Adiós a Jimmy Kimmel: Conan O’Brien será el nuevo presentador de los Oscar 2025

Aunque todavía queda mes y medio para que termine el año, los principales premios de cine ya están dando las pinceladas iniciales de dichas ceremonias. Hace algunos días, supimos por ejemplo que Maribel Verdú y Leonor Watling serán las encargadas de conducir la próxima gala de los Goya. Ahora, hace unas pocas horas, hemos sabido que al otro lado del charco, el presentador y humorista Conan O’Brien ha sido el elegido para hacer lo propio en la alfombra roja del 2025. Una decisión aplaudida por la gran mayoría de cinéfilos que ya esperan con cierta ansia, la llegada de la noche más importante de la industria audiovisual.

Así, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha optado por el galardonado escritor, productor y cómico para ser el anfitrión en la que será la 97 ª edición de los Oscar. La noticia fue anunciada por el director ejecutivo de la institución, Bill Kramer y la presidenta de la Academia, Janet Yang. O’Brien será el hombre al frente de presentar la gala en directo a través de la ABC, después de varios años en los que Jimmy Kimmel fue el nombre elegido para la exigente tarea (presentó las galas del 2017,2018, 2023 y 2024). Los Oscar de 2025 comenzarán el domingo 2 de marzo, pero en España por la diferencia horaria no la podremos comenzar a ver hasta la madrugada del lunes 4. Para conocer a las nominadas, tendremos que esperar hasta el 17 de enero, donde podremos averiguar si Segundo premio consigue colarse entre la lista final de cintas que optan al Mejor largometraje internacional, o si La habitación de al lado de Pedro Almodóvar logra obtener algún tipo de consideración en las categorías interpretativas.

¿Quién es Conan O’Brien ?

Reconocido como el presentador del ‘Late Night with Conan O’Brien’, ‘The Tonight Show with Conan O’Brien’ y ‘Conan’, la elección del de Massachusetts supone un cambio de rumbo en el que seguramente la Academia quiera un soplo de aire fresco ante los niveles bajos de audiencia vividos en el último lustro. O’Brien es mucho más allá que un conductor típico del formato y en su carrera, destacando al inicio de su carrera como guionista de Los Simpson y Saturday Night Live. Actualmente presenta el podcast Conan O’Brien Needs a Friend y recientemente, protagonizó el programa de viajes Conan O’ Brien Must Go’, el cual se llevó un Emmy al Mejor guion para un programa de no ficción este 2024.

En el anuncio, Kramer y Yang emitieron un comunicado en el que celebraban la elección del nuevo presentador: «Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O’Brien como presentador de los Oscar este año. Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo. Su notable capacidad para conecta con el público unirá a los espectadores para hacer los que los Oscar hacen mejor: honrar a las películas y cineastas espectaculares de este año».

Del mismo modo, el futuro conductor de la gala hizo lo propio apareciendo en las redes sociales de la Academia para compartir la noticia y aclarar de paso, que esto no lo convierte en un ganador del Oscar. A los elogios de las dos autoridades de los Oscar se unieron varias figuras relevantes de la industria. Como Craig Erwich, presidente del grupo televisivo de Disney, quien aseguraba que el elegido era una «voz cómica destacada, cuyo éxito durante décadas está marcado por su humor y perspectiva distintos». Por otra parte los productores ejecutivos de los Oscar, Raj Kapoor y Katy Mullan, contaron como estaban ansiosos poder trabajar con él y ofrecer un «espectáculo nuevo para la noche más importante de Hollywood». Los Oscar 2025 tendrán lugar en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood y será televisado en más de 200 países de todo el mundo. En España como viene siendo habitual, la retransmisión televisiva correrá a cargo de Movistar + y desde OKDIARIO retransmitiremos minuto a minuto, quienes van siendo los grandes ganadores y ganadoras de la noche.

Las favoritas de los Oscar 2025

Como ya hemos contado, tendremos que esperar al próximo mes de enero para saber a ciencia cierta qué películas terminan posicionándose como las grandes favoritas a coronarse en la alfombra roja. Cosa que no quita para que ya existan algunas preferencias nacidas del elogio crítico en los principales Festivales de Cine.

Entre ellas, por el momento destacan Emilia Pérez, The brutalist, Anora o Blitz. Pero también podrían dar la campanada fenómenos tan virales como La sustancia.