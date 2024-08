La razón por la que Jimmy Kimmel ha rechazado ser de nuevo el presentador de los Oscar 2025

Presentar la ceremonia de los Premios Oscar puede ser un auténtico honor, pero cuando ya tienes la trayectoria como maestro de ceremonias de Jimmy Kimmel, quizás esto pueda ser más bien un dolor de cabeza. Algo que no quita para que hace algunas semanas, la industria se sorprendiese con el rechazo del presentador a los académicos, aunque en más de una ocasión esta figura icónica del late night estadounidense ya haya coqueteado con una jubilación anticipada de los escenarios y la pequeña pantalla. Tal ha sido el revuelo generado, que para evitar confabulaciones y rumores, Kimmel ha salido a la palestra para explicar la razón de su ausencia en la próxima entrega de las estatuillas doradas.

En una reciente entrevista, el neoyorquino explicó que el rechazo a los premios Oscar 2025 no tiene que ver con un motivo económico y ni siquiera con un desgaste personal. Mas bien se trata de una labor de protección para su show, el late Jimmy Kimmel Live! Kimmel argumentó en sus declaraciones que asumir la comanda de conducir los prestigiosos galardones hace que su equipo de cómicos y guionistas esté demasiado distraído del programa principal y que por tanto, este termine bajando el nivel. En 2022, el productor y presentador llegó a un acuerdo con la ABC para renovar con su programa de entrevistas otros tres años más, incluyendo el curso 2025-2026 en el que el show televisivo cumplirá 23 temporadas en antena. La cadena, también es la responsable de la emisión de los Oscar, lo que facilitaba en gran medida la sinergia entre espectáculos, haciendo que Kimmel haya sido el anfitrión de la Academia en cuatro ocasiones: 2017, 2018, 2023 y 2024.

Un año agotador para Jimmy Kimmel

Al igual que también han dicho en algún momento los presentadores españoles de los Goya, Jimmy Kimmel cree que ser la cara visible de los Oscar es un «trabajo ingrato» que puede terminar disuadiendo a los demás comediantes. La posición sitúa a cualquiera en el centro de las criticas de una gala que nos ha demostrado que todo es posible y que cualquier estrella de Hollywood puede terminar arruinando la noche con declaraciones polémicas o con momentos tan históricos como reprobables, de la talla del bofetón de Will Smith a Chris Rock en 2022.

«Se necesita mucho tiempo y mucha gente que piensa que esa persona sería genial, sabe que sería genial, pero simplemente no quiere hacerlo (…) No lo describiría necesariamente así, porque cuando sale bien, no lo es, pero es una situación difícil», expresaba el presentador. En la entrevista instantes antes, Kimmel había explicado lo agotador que era combinar un programa tan exigente como el suyo con todos los compromisos paralelos a la gala. Posponiendo algunos de ellos hasta después de una jornada tan intensiva como es la noche más importante para el mundo del cine:

«Simplemente decidí que no quería lidiar con eso este año. El año pasado fue demasiado. Terminas posponiendo todo hasta después de los Oscar, y luego tienes que hacer todo lo que prometiste hacer después de los Oscar», contaba en el podcast Politickin a los presentadores Gavin Newsom y Marshawn Lynch.

Los malabarismos con los Premios Oscar

Como bien señala Kimmel, compaginar un programa televisivo tan exigente como el Jimmy Kimmel Live! Con otro evento de difícil desarrollo como es la ceremonia de los Oscar supone, un reto mayúsculo que habitualmente, suele propiciar un desequilibrio de esfuerzos. Así, la participación en ambos shows «distrae» en exceso a su equipo, a pesar de que es en realidad algo divertido de compaginar:

«No soy bueno para mantener el equilibrio. Realmente no lo soy. No es uno de mis puntos fuertes. Me entro por completo cuando se trata de algo como los Oscar. Pienso en ello por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas, y luego mi programa nocturno parece una molestia. Tenemos a todos nuestros guionistas del programa trabajando en los Oscar, así que los distrae. Es divertido hacerlo y me siento bien cuando sale bien, pero , para mí, fue demasiado hacerlo tres años seguidos». Todavía se desconoce quién será el presentador de los próximos Oscar 2025, pero la Academia lo va a tener difícil para subir el listón de una de las figuras más aplaudidas de las últimas ediciones.