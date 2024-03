Todos contra Jonathan Glazer: Más de 400 firmas de Hollywood condenan sus críticas a Israel

Como bien sabe Melissa Barrera, ofrecer una opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina puede traer serias facturas a nivel profesional en Hollywood. Sobre todo, si aparece una palabra como “genocidio” en la dirección del estado judío. La actriz, perdió su papel en la franquicia Scream por ser muy clara con sus opiniones al respecto, sin dejar de ser la única en pronunciarse. Tras los atentados de Hamás el pasado 7 de octubre, que confluyeron en una contestación en forma de bombardeo contra la población por parte del país liderado por Benjamin Netanyahu, la industria cinematográfica no ha alzado la voz de forma tan contundente como sí lo hizo por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania. Un runrún sobre la falta de libertad de expresión se ha adueñado de la idiosincrasia del negocio del entretenimiento en Estados Unidos. Una idea que puede escenificarse a la perfección con las recientes críticas al director Jonathan Glazer, ganador del Oscar 2024 a la Mejor película internacional por La zona de interés.

Al recoger su estatuilla, el cineasta británico comenzó emitir un discurso lleno de tensión en la gala, partiendo de la idea de su propia película que está centrada en el Holocausto: “Todas nuestras decisiones buscaban reflejarnos y confrontarnos con el presente. No para decir ‘mira lo que hicieron entonces’, sino ‘mira lo que hacemos ahora’. Nuestra película muestra a dónde nos lleva la deshumanización. Ahora, comparecemos aquí como hombres que se niegan a que su judaísmo y el Holocausto se vean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque que se está llevando a cabo en Gaza”. Jonathan Glazer, quien tiene ascendencia judía, adapta la novela homónima de Martin Amis, la cual se centra en la vida cotidiana del comandante Rudolf Höss y su familia, viviendo a escasos metros del campo de concentración de Auschwitz.

Las críticas contra el discurso de Jonathan Glazer

Las reacciones al discurso no tardaron en llegar, primero por parte del periodista Ben Saphiro y después, por el director de El hijo de Saúl, László Nemes, otra reconocida cinta autoral sobre el holocausto judío. Ahora THR ha compartido una carta firmada por de 450 profesionales (todos ellos judíos) de Hollywood que critican las palabras del realizador. La misiva comienza diciendo “Somos creativos, ejecutivos y profesionales de Hollywood judíos” y continua de la siguiente forma:

“Rechazamos que nuestro judaísmo sea secuestrado con el fin de establecer una equivalencia moral entre un régimen nazi que trató de exterminar a una raza de personas, y una nación israelí que trata de evitar su propio exterminio”, se puede leer en el escrito conjunto. La carta quiere dejar muy claro, del mismo modo, que el objetivo del país es Hamás y que Israel “no está atacando civiles”, aparte de señalar que “cada muerte de un civil en Gaza es trágica”. Unos mensajes completamente en la línea del relato marcado por Netanyahu. Finalmente, la carta niega cualquier conexión entre el nazismo presente en La zona de interés y el actual conflicto palestino:

“El uso de palabras como ‘ocupación’ para describir a un pueblo que defiende una patria que se remonta a miles de años y que ha sido reconocida como Estado por las Naciones Unidas, distorsiona la historia (…) El actual clima de creciente antisemeitismo no hace sino subrayar la necesidad del Estado judío de Israel, un lugar que siempre acogerá, como no hizo ningún Estados durante el Holocausto descrito en la película del señor Glazer”.

¿Qué nombres reconocibles firman la carta?

La carta publicada en The Hollywood Reporter no está firmada por gente cualquiera, sino que son referentes importantes en diferentes campos de la industria del entretenimiento estadounidense. Ahí está el actor y director Eli Roth, la exproductora ejecutiva de Marvel Amy Pascal o la showrunner Sherman-Palladino, creadora de La maravillosa señora Maisel. Del mismo modo, aparece la hermana de Steven Spielberg, Nancy Spielberg, pero sorprendentemente el rey midas de la industria no aparece entre los nombres de la lista.

Las críticas hacia las palabras de Jonathan Glazer llegan incluso de su propio equipo, desde el financiero Danny Cohen, hasta el productor len Blavatnik. Este estuvo en el escenario junto al director en el momento del discurso, no obstante, a través de un representante aseguró que Glazer no le había transmitido lo que iba a decir antes de subir a recoger la estatuilla.

La unanimidad en torno a las criticas a Glazer hacen pensar que será bastante complicado que vuelva a obtener financiación para un nuevo proyecto, al menos en el territorio norteamericano. La zona de interés ha sido la primera película del autor británico en más de 10 años, desde que en 2013 estrenase Under the Skin.